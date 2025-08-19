Pijana 73-latka za kierownicą. Tak jechała przez miasto. Nagranie

Do zatrzymania doszło w niedzielę (17 sierpnia) na jednej z ulic w Gubinie. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że w kierunku centrum miasta jedzie samochód osobowy, którego kierująca "sprawia wrażenie zdezorientowanej".
- Do działania natychmiast został skierowany zespół patrolowo-interwencyjny, który zauważył wskazany w zgłoszeniu pojazd. Policjanci zatrzymali osobówkę do kontroli drogowej. Za kierownicą siedziała 73-latka, od której wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu - przekazała młodsza aspirant Magdalena Józak z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.
Na nagraniu z monitoringu widać między innymi, jak niepewnie kierująca zachowuje się przy dojeździe do przejścia dla pieszych na rondzie. W pewnym momencie zatrzymuje się, by po chwili zastanowienia się, ruszyć dalej.
Blisko sześć promili w organizmie
Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość 73-latki. Badanie alkomatem wykazało ponad 5,9 promila alkoholu w organizmie.
- Kolejne godziny 73-latka spędziła w policyjnym areszcie, a po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości - dodała policjantka.
Grozi jej do trzech lat więzienia.
Autorka/Autor: mm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Urząd Miasta w Gubinie