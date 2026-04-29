Nieprzytomny mężczyzna leżał na ulicy. Nie udało się go uratować, dwie osoby z zarzutami
Gorzowscy policjanci w sobotę przed godziną 2 zostali poinformowani o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym u zbiegu ulic Drzymały i Łokietka. Nie udało się go uratować.
- Były podejrzenia, co do okoliczności śmierci 38-latka. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji - informuje nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Zatrzymani tego samego dnia
Na miejscu pracowali śledczy. Kryminalni wytypowali dwie osoby, który mogły mieć związek ze śmiercią mężczyzny.
- W sobotę zostali oni zatrzymani na terenie Gorzowa Wielkopolskiego - podaje Jaroszewicz.
Jak ustalili śledczy, między 25-latkiem a 38-latkiem doszło do ostrej wymiany zdań, która przerodziła się w atak 25-latka, do którego dołączył 23-latek.
W wyniku pobicia 38-latek zmarł.
Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim.
Zatrzymani usłyszeli zarzut pobicia, którego skutkiem jest śmierć człowieka. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratora aresztował ich na trzy miesiące.
