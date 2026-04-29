Lubuskie Nieprzytomny mężczyzna leżał na ulicy. Nie udało się go uratować, dwie osoby z zarzutami

Gorzów Wielkopolski. Doprowadzenie zatrzymanych za śmiertelne pobicie Źródło: KMP Gorzów Wielkopolski

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Gorzowscy policjanci w sobotę przed godziną 2 zostali poinformowani o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym u zbiegu ulic Drzymały i Łokietka. Nie udało się go uratować.

- Były podejrzenia, co do okoliczności śmierci 38-latka. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji - informuje nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Zatrzymani tego samego dnia

Na miejscu pracowali śledczy. Kryminalni wytypowali dwie osoby, który mogły mieć związek ze śmiercią mężczyzny.

Zatrzymano dwóch mężczyzn Źródło: KMP Gorzów Wielkopolski

- W sobotę zostali oni zatrzymani na terenie Gorzowa Wielkopolskiego - podaje Jaroszewicz.

Jak ustalili śledczy, między 25-latkiem a 38-latkiem doszło do ostrej wymiany zdań, która przerodziła się w atak 25-latka, do którego dołączył 23-latek.

W wyniku pobicia 38-latek zmarł.

Obaj zatrzymani trafili do aresztu Źródło: KMP Gorzów Wielkopolski

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim.

Zatrzymani usłyszeli zarzut pobicia, którego skutkiem jest śmierć człowieka. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratora aresztował ich na trzy miesiące.

OGLĄDAJ: TVN24