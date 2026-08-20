Lubuskie 14-latek wiózł dwie pasażerki na elektrycznym motocyklu Oprac. Svitlana Kucherenko |

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W poniedziałek, 18 sierpnia, po godzinie 19 w miejscowości Glinik policjanci zauważyli nastolatka kierującego elektrycznym motocyklem crossowym.

"14-latek przewoził na niedopuszczonym do ruchu pojeździe dwie pasażerki. On i jedna z nich nie mieli kasków. Dodatkowo kierujący nie posiadał uprawnień do prowadzenia takiego pojazdu" - informuje lubuska policja.

Sprawa trafi do sądu rodzinnego

Na miejsce wezwani zostali rodzice, którzy odebrali swoje dzieci. W związku z wiekiem, decyzję w tej sprawie podejmie sąd rodzinny.

Policjanci przypominają, że pojazdy elektryczne muszą spełniać odpowiednie warunki, by mogły poruszać się po drogach publicznych. W zależności od parametrów pojazdu kierujący musi posiadać odpowiednie uprawnienia.

"Od 14 roku życia można zdać egzamin na prawo jazdy kategorii AM, uprawniające do jazdy m.in. motorowerem elektrycznym o mocy do 4kw. Od 16 roku życia można zdać egzamin na kategorię A1. Uprawnienia pozwalają na jazdę motocyklami o mocy do 11 kw" - przypomina policja.