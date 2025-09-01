Do wypadku doszło w sobotę (30 sierpnia) po godzinie 21 na drodze gminnej między miejscowościami Żurawce Osada a Chodywańce.
"Z ustaleń wynika, że 56-letni kierujący audi podczas wykonywania manewru wymijania innego pojazdu najechał na leżącego na jezdni mężczyznę" - informuje w komunikacie młodszy aspirant Beata Kieliszek z zespołu prasowego lubelskiej policji.
Pieszy nie żyje
Niestety, pomimo szybkiego udzielenia pomocy, 49-latka nie udało się uratować.
Kierowca audi był trzeźwy. Policja wyjaśnia szczegóły wypadku.
