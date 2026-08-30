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Lublin

Zmasowany atak w Ukrainie, dwa alerty RCB w Polsce

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Rządowe Centrum Bezpieczenstwa
Rządowe Centrum Bezpieczenstwa
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
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Po godzinie 15 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wysłaniu alertu RCB w zawiązku z atakami w zachodniej Ukrainie. Po chwili alert został odwołany.

"Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje: ALERT RCB: Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty" - alert o takiej treści wysłano do mieszkańców województwa lubelskiego.

Po chwili do użytkowników na tym terenie dotarła kolejna wiadomość: "Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje: ALERT RCB: Zakończył się zmasowany atak na obszarze zachodniej Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty".

Alert RCB w powyższym brzmieniu wysłano do następujących powiatów z województwa lubelskiego: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

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Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w niedzielę po poludniu podała z kolei, że Rosja atakuje Kijów.

Źródło: PAP
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Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
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Tagi:
Alert RCBLublinUkrainaWojna w UkrainieRosjabezpieczeństwoLubelskieWojewództwo lubelskie
Milena Zawiślińska
Dziennikarka tvn24.pl
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