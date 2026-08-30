Zmasowany atak w Ukrainie, dwa alerty RCB w Polsce
"Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje: ALERT RCB: Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty" - alert o takiej treści wysłano do mieszkańców województwa lubelskiego.
Po chwili do użytkowników na tym terenie dotarła kolejna wiadomość: "Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje: ALERT RCB: Zakończył się zmasowany atak na obszarze zachodniej Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty".
Alert RCB w powyższym brzmieniu wysłano do następujących powiatów z województwa lubelskiego: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.
Zobacz też: Gdy zawyją syreny. Jak rozpoznać sygnały alarmowe - nagranie >>>
Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w niedzielę po poludniu podała z kolei, że Rosja atakuje Kijów.