Lublin Zmasowany atak w Ukrainie, dwa alerty RCB w Polsce Milena Zawiślińska |

Rządowe Centrum Bezpieczenstwa Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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"Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje: ALERT RCB: Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty" - alert o takiej treści wysłano do mieszkańców województwa lubelskiego.

Po chwili do użytkowników na tym terenie dotarła kolejna wiadomość: "Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje: ALERT RCB: Zakończył się zmasowany atak na obszarze zachodniej Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty".

‼️Alert RCB - aktualizacja‼️



"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zakończył się zmasowany atak na obszarze zachodniej Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty."



Alert RCB wysłano do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. https://t.co/rY0MB00E8P pic.twitter.com/AXSP9yoPUo — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 30, 2026 Rozwiń

Alert RCB w powyższym brzmieniu wysłano do następujących powiatów z województwa lubelskiego: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

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Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w niedzielę po poludniu podała z kolei, że Rosja atakuje Kijów.

Київщина: під атакою рф житловий сектор. У Фастівському та Вишгородському районах внаслідок влучання та падіння уламків ворожих БпЛА виникли пожежі. Двоє людей постраждали. pic.twitter.com/7FOjBZkvAa — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) August 30, 2026 Rozwiń