Zginął pieszy potrącony przez dwie ciężarówki

Jak przekazała nam aspirant sztabowa Elwira Domaradzka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, do wypadku doszło w czwartek (20 listopada) przed godziną czwartą w miejscowości Kolonia Struża w powiecie świdnickim na drodze krajowej numer 12.
- Doszło tam do potrącenia pieszego, który przechodził przez jezdnię w miejscu do tego nie przeznaczonym. Najpierw został potrącony przez jeden pojazd, później przez drugi - także ciężarówkę jadącą z przeciwnej strony - powiedziała nam policjantka.
Jak dodała, pieszy zginął na miejscu. Na razie nie jest znana jego tożsamość.
Ruch w miejscu wypadku jest zablokowany, policja kieruje na objazdy.
Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniać będzie policja pod nadzorem prokuratury.
Autorka/Autor: ms/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Świdnik