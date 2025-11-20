Logo strona główna
Lublin

Zginął pieszy potrącony przez dwie ciężarówki

Pieszy zginął na miejscu
Do zdarzenia doszło w powiecie świdnickim
Źródło: Google Earth
Pieszy zginął w wypadku na drodze krajowej numer 12 w miejscowości Kolonia Struża (woj. lubelskie). Przechodził przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, został potrącony przez dwie ciężarówki.

Jak przekazała nam aspirant sztabowa Elwira Domaradzka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, do wypadku doszło w czwartek (20 listopada) przed godziną czwartą w miejscowości Kolonia Struża w powiecie świdnickim na drodze krajowej numer 12.

Pieszy zginął na miejscu
Pieszy zginął na miejscu
Źródło: KPP Świdnik

- Doszło tam do potrącenia pieszego, który przechodził przez jezdnię w miejscu do tego nie przeznaczonym. Najpierw został potrącony przez jeden pojazd, później przez drugi - także ciężarówkę jadącą z przeciwnej strony - powiedziała nam policjantka.

Jak dodała, pieszy zginął na miejscu. Na razie nie jest znana jego tożsamość.

Pieszy został potrącony przez dwie ciężarówki
Pieszy został potrącony przez dwie ciężarówki
Źródło: KPP Świdnik

Ruch w miejscu wypadku jest zablokowany, policja kieruje na objazdy.

Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniać będzie policja pod nadzorem prokuratury.

TVN24 HD
TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Świdnik

