Jechali w jedną stronę, rowerzysta nie żyje

Do wypadku doszło w piątek (8 sierpnia) około godziny 4:45 na drodze powiatowej Żyrzyn - Baranów. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 34-letni kierujący samochodem marki Audi z nieustalonych dotąd przyczyn uderzył w jadącego w tym samym kierunku 46-letniego rowerzystę.
"Pomimo podjęcia próby przywrócenia czynności życiowych, mężczyzny kierującego rowerem nie udało się uratować. Kierujący Audi był trzeźwy" - przekazał aspirant sztabowy Michał Bielecki z policji w Puławach.
Ciało zmarłego mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Policja ustala dokładne okoliczności tego tragicznego wypadku, apeluje o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na niechronionych uczestników ruchu.
Autorka/Autor: ms/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Puławy