Lublin Zatrzymali 16 osób, przejęli hulajnogi warte 156 milionów złotych

Nielegalnie sprzedawali hulajnogi elektryczne, 16 osób zatrzymanych Źródło wideo: CBŚP/KAS Źródło zdj. gł.: CBŚP/KAS

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Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Lublinie. Dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2024–2026 miała zajmować się sprzedażą na dużą skalę hulajnóg elektrycznych za pośrednictwem internetowej platformy handlowej, z pominięciem obowiązku odprowadzania należnego podatku VAT. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że proceder mógł doprowadzić do uszczuplenia należności podatkowych na kwotę co najmniej 162 milinów złotych.

W akcji przeprowadzonej na początku października na Mazowszu wzięło udział ponad 150 funkcjonariuszy KAS i CBŚP. Zatrzymali 16 osób, przeszukali pięć magazynów oraz siedziby firm i miejsca zamieszkania podejrzanych.

Hulajnogi warte blisko 156 milionów

- Zabezpieczono ponad 57 tysięcy sztuk różnych modeli hulajnóg o szacunkowej wartości rynkowej niemal 156 milionów złotych. Skala przedsięwzięcia robi wrażenie. Transport takiej liczby hulajnóg wymagałby niemal 170 naczep ciągników siodłowych - zaznaczyła rzeczniczka szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Dodała, że oprócz hulajnóg funkcjonariusze zabezpieczyli również baterie i elektronikę wykorzystywaną w instalacjach fotowoltaicznych o łącznej wartości ponad 6,5 miliona złotych, a także dokumentację księgową, komputery, telefony oraz inne nośniki danych.

Prokurator zablokował na rachunkach bankowych ponad pięciu milionów złotych. Zabezpieczono także sześć samochodów osobowych i dwa ciągniki siodłowe o szacunkowej wartości rynkowej ponad miliona złotych.

Walizka z pieniędzmi na strychu

- Ponad 700 tysięcy złotych i 300 tysięcy euro funkcjonariusze znaleźli w walizce na strychu jednej z posesji należących do podejrzanych. Część zabezpieczonej podczas działań gotówki była ukryta także w zamrażarce - przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Pieniądze były w walizce na strychu i w zamrażarce Źródło zdjęcia: CBŚP/KAS

Funkcjonariuszy wspierała Hera - służbowy pies z podlaskiej KAS wyszkolony do wykrywania gotówki.

Areszty dla ośmiu zatrzymanych

Zatrzymane podczas akcji osoby (dziewięciu Polaków, sześciu Chińczyków oraz Białorusin) zostały doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz przestępstw podatkowych.

Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie prokurator Beata Syk-Jaworska poinformowała, że wobec pięciu Chińczyków i trzech Polaków, sąd na wniosek prokuratora zastosował trzymiesięczny areszt. - Wobec jednej obywatelki Chin sąd zastosował środki wolnościowe z uwagi na jej trudną sytuację rodzinną - dodała.

W czasie akcji zatrzymano 16 osób Źródło zdjęcia: CBŚP/KAS

Obywatele Chin to osoby w wieku od 33 do 49 lat tymczasowo mieszkające w Polsce. Tymczasowo aresztowani Polacy to członkowie rodziny – mężczyzna jego żona i córka pochodzący z Mińska Mazowieckiego.