Mężczyzna został tymczasowo aresztowany, a następnie skierowany na obserwację sądowo-psychiatryczną do szpitala w Radecznicy, skąd uciekł w nocy z 6 na 7 października. Policja schwytała go po 10 dniach w pustostanie w miejscowości Żarnowa (woj. podkarpackie). Chciał przekroczyć granicę ze Słowacją i kontynuować ucieczkę na południe Europy. Grozi mu dożywocie.

Śledczy: zmienili mu sposób założenia kajdanek zespolonych

Przy czym jednocześnie nie sprawdzili, czy były one poprawnie założone. W efekcie czego podejrzany później samodzielnie zdjął kajdanki i uciekł ze szpitala. Jak informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień.

Prokuratura: dwóch spało, dwóch nie sprawdziło, czy podejrzany jest w sali

W prowadzonym śledztwie zarzuty usłyszało wcześniej czterech funkcjonariuszy SW z Zakładu Karnego w Zamościu. Według ustaleń prokuratury, dwóch z nich spało podczas ucieczki, a kolejni po przejęciu służby konwojowej nie sprawdzili, czy podejrzany faktycznie przebywa w sali, przez co opóźniły się (o pół godziny – jak informowali śledczy) poszukiwania uciekiniera. Za niedopełnienie obowiązków służbowych grozi do trzech lat więzienia.

"W dwóch przypadkach wydano postanowienie o wydaleniu ze służby. Funkcjonariusze odwołali się od tych nieprawomocnych decyzji do Dyrektora Okręgowego SW. Oznacza to, że postępowanie będzie procedowane od nowa. Wydano też jedno orzeczenie o niepełnej przydatności do służby; jest to kara ostrzeżenia związana z wytknięciem niewłaściwego zachowania; następnym razem ukarany może zostać wydalony ze służby" – wyjaśnia rzecznik SW.