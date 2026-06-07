Karetka chciała go wyprzedzić, skręcił w lewo. Cztery osoby ranne
Cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala po wypadku, do jakiego doszło w niedzielne popołudnie na drodze krajowej numer 74 w Bodaczowie koło Zamościa. Jedna osoba ze wspomnianej czwórki trafiła do placówki śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w terenie zabudowanym, w trakcie wykonywania manewru skrętu w lewo przez kierującego samochodem marki Toyota. W tym czasie pojazd ten był wyprzedzany przez karetkę pogotowia" - poinformowała na Facebooku Komenda Miejska Policji w Zamościu.
Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Policja wyznaczyła objazdy: od strony Szczebrzeszyna przez Michalów, a od strony Zamościa przez Niedzieliska.
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Źródło: tvn24.pl