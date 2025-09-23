Do wypadku doszło w poniedziałek, 22 września przed godziną 10 na drodze krajowej numer dwa w miejscowości Woskrzenice Duże.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że 39-letni kierowca ciężarówki marki Daf najechał na tył jadącego przed nim ciężarowego volvo. Ten drugi pojazd prowadził również 39-letni kierowca. Akurat skręcał w lewo.
Nie żyje jeden z kierowców
Jak informuje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, mężczyzna z pierwszej ciężarówki trafił z obrażeniami do szpitala. Tam zmarł.
"Ustalamy wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia oraz apelujemy o rozwagę na drodze" - zaznacza nadkom. Salczyńska-Pyrchla w komunikacie.
39-latek z volvo był trzeźwy, co potwierdziło badanie alkomatem.
