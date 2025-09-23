Woskrzenice Duże. 39-latek najechał na tył ciężarówki. Trafił z obrażeniami do szpitala. Nie żyje Źródło: KMP Biała Podlaska

Do wypadku doszło w poniedziałek, 22 września przed godziną 10 na drodze krajowej numer dwa w miejscowości Woskrzenice Duże.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 39-letni kierowca ciężarówki marki Daf najechał na tył jadącego przed nim ciężarowego volvo. Ten drugi pojazd prowadził również 39-letni kierowca. Akurat skręcał w lewo.

Najechał na tył ciężarówki Źródło: KMP Biała Podlaska

Nie żyje jeden z kierowców

Jak informuje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, mężczyzna z pierwszej ciężarówki trafił z obrażeniami do szpitala. Tam zmarł.

"Ustalamy wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia oraz apelujemy o rozwagę na drodze" - zaznacza nadkom. Salczyńska-Pyrchla w komunikacie.

39-latek z volvo był trzeźwy, co potwierdziło badanie alkomatem.

Kierowca jednego z pojazdów skręcał akurat w lewo Źródło: KMP Biała Podlaska