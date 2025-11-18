Wykolejony ukraiński wagon koło granicy

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", do zdarzenia doszło we wtorek po północy w miejscowości Wólka Okopska na bocznicy kolejowej należącej do spółki PKP Cargo Connect. Wagon wypełniony był śrutem rzepakowym, rano towar miał zostać przeładowany na ciężarówki.
Na miejscu zdarzenia pracuje policja. - Wykonujemy czynności w związku z wykolejeniem się jednego wagonu towarowego. Na chwilę obecną nie potwierdzono udziału osób trzecich w tym zdarzeniu - przekazała tvn24.pl nadkomisarz Ewa Czyż, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.
Według relacji jednego z kolejarzy, do którego dotarła "Gazeta Wyborcza", wagon wytoczył się z bocznicy w dół, wypadł z torów, ale się nie przewrócił.
Nieoficjalnie śledczy nie wykluczają aktu dywersji.
Autorka/Autor: FC/tok
Źródło: "Gazeta Wyborcza"
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock