Policja dostała zgłoszenie o kolizji przed sklepem w Werbkowicach w powiecie hrubieszowskim. Okazało się, że kierująca autem marki Suzuki wjechała w zaparkowany samochód i uciekła z miejsca zdarzenia.

Tropem kobiety ruszył dzielnicowy. Znalazł 41-latkę ukrytą się w blaszanym garażu nieopodal jej domu.

Ukryła się w blaszanym garażu Źródło: KPP Hrubieszów

Blisko dwa promile alkoholu w organizmie

"Jak się okazało kobieta była nietrzeźwa i miała blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Trafiła do policyjnego aresztu" – czytamy w poście na profilu facebookowym hrubieszowskiej policji.

Kobieta odpowie za kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie kolizji.

Opracował Tomasz Mikulicz