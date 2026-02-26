Policja dostała zgłoszenie o kolizji przed sklepem w Werbkowicach w powiecie hrubieszowskim. Okazało się, że kierująca autem marki Suzuki wjechała w zaparkowany samochód i uciekła z miejsca zdarzenia.
Tropem kobiety ruszył dzielnicowy. Znalazł 41-latkę ukrytą się w blaszanym garażu nieopodal jej domu.
Blisko dwa promile alkoholu w organizmie
"Jak się okazało kobieta była nietrzeźwa i miała blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Trafiła do policyjnego aresztu" – czytamy w poście na profilu facebookowym hrubieszowskiej policji.
Kobieta odpowie za kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie kolizji.
Opracował Tomasz Mikulicz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Hrubieszów