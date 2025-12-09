Urszulin Źródło: Google Earth

Policja chwali postawę 13-latka, który pomógł zdezorientowanemu mężczyźnie. Zauważył go w sobotę w Urszulinie w rejonie przystanku autobusowego. Mężczyzna twierdził, że uderzył się w głowę i nie pamięta, jak ma wrócić do domu. Potem podawał różne wersje, co do tego skąd jest, co mu się stało i gdzie idzie.

Chłopiec postanowił zadzwonić na numer alarmowy.

Policja: jego zachowanie wynikało też ze znacznego działania alkoholu

"Dyżurny na miejsce skierował policjantów z Urszulina. Dzielnicowy ustalił, kim jest mężczyzna i gdzie mieszka, jak również, że jego zachowanie wynikało ze znacznego działania alkoholu" - pisze w komunikacie podinspektor Bożena Szymańska z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

62-latek nie potrzebował pomocy medycznej. Został odwieziony do swojej rodziny w gminie Urszulin.

"Dzięki postawie 13-latka mężczyzna nie błąkał się dłużej po okolicy i bezpiecznie wrócił do domu" - zaznacza policjantka.

