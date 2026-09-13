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Lublin

Syreny obudziły mieszkańców. "Było to dosyć przerażające"

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Jesteśmy 70 kilometrów od granicy z Ukrainą
Mieszkaniec Świdnika: była ogromna panika. Ludzie nie wiedzieli, gdzie iść
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Samo wysłanie alertów i włączenie syren nie wystarczy. Tak sugerują mieszkańcy Świdnika (Lubelskie), którzy zostali po godzinie 4 nad ranem zbudzeni, bo na niebie operowało polskie lotnictwo. Wszystko w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Alert trwał kilkadziesiąt minut i został odwołany około godziny 5. Niepokój jednak pozostał. Mieszkańcy nie wiedzą, co robić w przypadkach zagrożenia.

- Była ogromna panika. Ludzie nie wiedzieli, gdzie iść. Czy gdzieś do garaży? Zaczęły zapalać się światła - powiedział przed kamerą TVN24 jeden z mieszkańców Świdnika.

Dziś po godz. 4 w mieście zawyły syreny. Mieszkańcy dostali smsy-y z alertem RCB o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy i operowaniu polskiego lotnictwa. Alert RCB trwał kilkadziesiąt minut i został odwołany ok. godziny 5.

Włodarze powinni lepiej się przygotować

- Alert przyszedł, ale my jako mieszkańcy nie wiedziemy, co mamy robić. To jest największy problem. Takie rzeczy będą się działy. Jeśli nie będziemy przygotowani, będzie panika. A powinno być opanowanie i spokój - podkreśla mieszkaniec.

Wspomina, że "ludzie krzyczeli, wchodzili z dziećmi przed domy".

- Takie rzeczy nie powinny się dziać. Włodarze naszego, czy też innych, miast powinni być do tego przygotowani. Wiedzieliśmy o tym, że jest źle, reagujmy wcześniej – zaznacza.

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W alertach RCB powinny być wskazywane konkretne działania, które powinni podejmować mieszkańcy
Źródło: TVN24

Alerty powinny wskazywać, jakie konkretne działania podejmować

Inny mieszkaniec, który jest też samorządowcem, powiedział nam, że przez cały dzień otrzymuje sygnały od mieszkańców, którzy pytają, co mają robić w takich sytuacjach. - Jak sobie radzić, jak się zabezpieczyć jak znaleźć bezpieczne schronienie - przytacza.

Postuluje, żeby w alertach RCB wskazywane było, jakie konkretne działania powinni podejmować mieszkańcy. - Dziś bardzo nam tego brakuje - zaznacza.

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"Jesteśmy 70 kilometrów od granicy z Ukrainą. Takie incydenty mogą się powtarzać
Źródło: TVN24

Wierzy jednak w państwo

Mieszkanka Świdnika, którą również zbudziły syreny, przyznaje, że było to przerażające.

- Mam zaufanie do państwa i do tego, że państwo wie, co robi, bo bez tego zaufania można byłoby się załamać. A tak jak się ufa, że jest wojsko, są sojusznicy, to jakoś prościej to wszystko znieść. Niemniej warto pamiętać, że jesteśmy 70 kilometrów od granicy z Ukrainą więc takie incydenty mogą się powtarzać - podkreśla.

Alert RCB trwał kilkadziesiąt minut i został odwołany ok. godziny 5.

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Mieszkanka gminy Dorohusk słyszała, jak rosyjski dron uderzył w pociąg
Źródło: TVN24

Słyszała jak dron uderzył w pociąg

Rozmawiamy też z mieszkanką gminy Dorohusk, która mówi, że po godzinie 4 nie słyszała syren, za to po godzinie ósmej usłyszała głośny huk. Był to rosyjski dron, który uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk - Jagodzin.

- To było dosyć mocne uderzenie - podkreśla mieszkanka.

Pytana o emocje towarzyszące mieszkańcom mówi, że "na spokojnie".

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Wojna w UkrainieLubelskie
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