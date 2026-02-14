Wjechał na tory wprost pod nadjeżdżający pociąg

W sobotę po godzinie 10 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Suścu.
Za kierownicą samochodu siedział 78-letni mężczyzna, który - jak przekazała policja - z nieustalonych przyczyn wjechał na tory wprost pod pociąg.
Pociągiem podróżowało 41 osób. Zarówno pasażerom, jak i kierowcy samochodu, nic się nie stało.
Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
Opracował Michał Malinowski/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Tomaszowie Lubelskim