Wjechał na tory wprost pod nadjeżdżający pociąg

W sobotę po godzinie 10 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Suścu.

Za kierownicą samochodu siedział 78-letni mężczyzna, który - jak przekazała policja - z nieustalonych przyczyn wjechał na tory wprost pod pociąg.

Pociągiem podróżowało 41 osób. Zarówno pasażerom, jak i kierowcy samochodu, nic się nie stało.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

