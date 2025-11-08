Śmiertelne potrącenie pieszego przez kierowcę autobusu

56-letni pieszy został potrącony przez autobus Źródło: KPP w Łukowie

Do wypadku doszło w piątek (7 listopada) po godzinie 19 na ulicy Piłsudskiego. Z ustaleń policjantów wynika, że kierowca autobusu – 47-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego – potrącił znajdującego się na jezdni pieszego. 56-letni mieszkaniec gminy Stoczek Łukowski z ciężkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Jak przekazał asp. szt. Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, śledczy pod nadzorem prokuratury będą teraz ustalać dokładny przebieg zdarzenia – m.in. z jaką prędkością poruszał się autobus oraz w jaki sposób pieszy znalazł się na jezdni.

Policja przypomina o zachowaniu ostrożności na drodze i dostosowywaniu zachowań do panujących warunków. – Nasze bezpieczeństwo na drodze zależy od rozsądku, rozwagi, wyobraźni oraz dostosowania zachowań do sytuacji i warunków panujących na drodze – podkreślił funkcjonariusz.

