Lublin

Śmiertelne potrącenie pieszego przez kierowcę autobusu

56-letni pieszy został potrącony przez autobus
Tragiczny wypadek w Stoczku Łukowskim (woj. lubelskie). 56-letni pieszy został tam potrącony przez autobus. Pomimo natychmiastowej pomocy i przewiezienia do szpitala, mężczyzny nie udało się uratować.

Do wypadku doszło w piątek (7 listopada) po godzinie 19 na ulicy Piłsudskiego. Z ustaleń policjantów wynika, że kierowca autobusu – 47-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego – potrącił znajdującego się na jezdni pieszego. 56-letni mieszkaniec gminy Stoczek Łukowski z ciężkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Jak przekazał asp. szt. Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, śledczy pod nadzorem prokuratury będą teraz ustalać dokładny przebieg zdarzenia – m.in. z jaką prędkością poruszał się autobus oraz w jaki sposób pieszy znalazł się na jezdni.

Policja przypomina o zachowaniu ostrożności na drodze i dostosowywaniu zachowań do panujących warunków. – Nasze bezpieczeństwo na drodze zależy od rozsądku, rozwagi, wyobraźni oraz dostosowania zachowań do sytuacji i warunków panujących na drodze – podkreślił funkcjonariusz.

Autorka/Autor: ms

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Łukowie

WypadekPolicjaLubelskie
