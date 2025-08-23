Chciał uniknąć zderzenia z sarną. Uderzył w drzewo

Do zdarzenia doszło w powiecie parczewskim

W piątek przed południem policjanci z Parczewa dostali zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem samochodu osobowego w miejscowości Sosnowica.

Gdy dojechali na miejsce, było tam już pogotowie ratunkowe, które pomagało poszkodowanemu mężczyźnie.

Sarna wybiegła wprost pod auto

- 19-latek poruszał się drogą wojewódzką W820 na trasie z Sosnowicy w kierunku Starego Orzechowa. Nagle na jezdnię, wprost pod jadący pojazd wybiegła sarna. Chcąc uniknąć zderzenia stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo - relacjonuje młodsza aspirant Ewelina Semeniuk z policji w Parczewie.

19-latek jechał sam, był trzeźwy. Został najpierw przetransportowany do szpitala na dalsze badania, a później zwolniony do domu. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję.

Chciał ominąć sarnę, uderzył w drzewo Źródło: KPP Parczew

Apelujemy o ostrożność na drogach w miejscach migracji dzikich zwierząt! Należy też pamiętać, że wystraszone i spłoszone zwierzę potrafi nagle wbiec na jezdnię wprost pod samochód lub nawet go staranować. Dlatego zachowajmy ostrożność i bezpieczną prędkość, aby w przypadku pojawienia się na drodze dziko żyjącego zwierzęcia, móc w odpowiedniej chwili zahamować i uniknąć kolizji bądź wypadku. KPP Parczew

