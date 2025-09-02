Zmieniali koło, zginęli na drodze. Jest decyzja w sprawie kierowcy ciężarówki

Tragiczny wypadek na S17. Zmieniali koło, nie żyją Źródło: KWP w Lublinie

Do wypadku doszło po północy z soboty na niedzielę w miejscowości Sieprawice na drodze ekspresowej S17 w kierunku Warszawy.

Śmiertelne potrącenie na drodze ekspresowej S17

- Z ustaleń pracujących na miejscu zdarzenia policjantów wynika, że dwóch mężczyzn w wieku 49 i 28 lat, podczas wymiany koła w pojeździe, zostało potrąconych przez samochód ciężarowy, którym kierował 31-letni obywatel Ukrainy - przekazała młodsza aspirant Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Ofiary to ojciec i syn, mieszkańcy województwa lubelskiego.

Mężczyźni - jak ustaliła policja - mieli na sobie kamizelki odblaskowe, bus stał na pasie awaryjnym, a miejsce było oznaczone trójkątem ostrzegawczym.

Kierowca ciężarówki był trzeźwy

Zarzuty dla 31-latka

31-latek w chwili zdarzenia był trzeźwy. Po wypadku został zatrzymany. W poniedziałek usłyszał zarzuty. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Lublinie, będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku drogowego, w którym śmierć poniosły dwie osoby. Na wniosek policji i prokuratury został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

- Na miejscu wypadku prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku będą ustalane podczas sprowadzonego postępowania" - podkreśliła Kieliszek.

28-latek usłyszał zarzuty, trafił do aresztu