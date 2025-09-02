Zmieniali koło, zginęli na drodze. Jest decyzja w sprawie kierowcy ciężarówki

Do wypadku doszło po północy z soboty na niedzielę w miejscowości Sieprawice na drodze ekspresowej S17 w kierunku Warszawy.
- Z ustaleń pracujących na miejscu zdarzenia policjantów wynika, że dwóch mężczyzn w wieku 49 i 28 lat, podczas wymiany koła w pojeździe, zostało potrąconych przez samochód ciężarowy, którym kierował 31-letni obywatel Ukrainy - przekazała młodsza aspirant Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Ofiary to ojciec i syn, mieszkańcy województwa lubelskiego.
Mężczyźni - jak ustaliła policja - mieli na sobie kamizelki odblaskowe, bus stał na pasie awaryjnym, a miejsce było oznaczone trójkątem ostrzegawczym.
Zarzuty dla 31-latka
31-latek w chwili zdarzenia był trzeźwy. Po wypadku został zatrzymany. W poniedziałek usłyszał zarzuty. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Lublinie, będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku drogowego, w którym śmierć poniosły dwie osoby. Na wniosek policji i prokuratury został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.
- Na miejscu wypadku prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku będą ustalane podczas sprowadzonego postępowania" - podkreśliła Kieliszek.
Autorka/Autor: ms/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Lublin