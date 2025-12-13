Wjechał w pieszą na pasach. Nagranie "ku przestrodze"

W czwartek (11 grudnia) przed godziną 6 rano na ulicy Warszawskiej w Rykach doszło do poważnego wypadku z udziałem pieszej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 60-letni kierowca toyoty, mieszkaniec powiatu ryckiego, nie ustąpił pierwszeństwa 64-letniej kobiecie, która przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych.
W wyniku potrącenia kobieta doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy.
Funkcjonariusze apelują o ostrożność na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Ku przestrodze opublikowali nagranie z monitoringu, na którym widać moment zdarzenia.
Autorka/Autor: ms/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Ryki Policja