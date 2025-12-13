Wjechał w pieszą na pasach. Nagranie "ku przestrodze"

Wjechał w pieszą na pasach Źródło: KPP w Rykach

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek (11 grudnia) przed godziną 6 rano na ulicy Warszawskiej w Rykach doszło do poważnego wypadku z udziałem pieszej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 60-letni kierowca toyoty, mieszkaniec powiatu ryckiego, nie ustąpił pierwszeństwa 64-letniej kobiecie, która przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych.

W wyniku potrącenia kobieta doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy.

Wjechał w pieszą na pasach Źródło: Ryki Policja

Funkcjonariusze apelują o ostrożność na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Ku przestrodze opublikowali nagranie z monitoringu, na którym widać moment zdarzenia.

Ranna kobieta trafiła do szpitala Źródło: Ryki Policja