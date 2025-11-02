Logo strona główna
Lublin

Zgłosił kolizję z udziałem pijanego kierowcy i trafił za kratki

Uderzył w słupki
Puławy. Zgłosił kolizję z udziałem pijanego kierowcy. Okazało się, że był poszukiwany 
Źródło: KPP Puławy
57-letni kierowca uderzył w słupki na jednej z ulic w Puławach (Lubelskie). Widział to świadek, zadzwonił na służby. Okazało się, że kierowca był pijany, a mężczyzna, który zgłosił kolizję, jest poszukiwany. 

Na ulicy Piłsudskiego w Puławach samochodu marki Smart zjechał z drogi i uderzył w słupki odgradzające jezdnię od chodnika. Widział to wszystko mężczyzna, który był akurat w pobliskim sklepie i zadzwonił na policję.

Okazało się, że 57-letni kierowca był pijany.

Źródło: KPP Puławy

Miał cofnięte uprawnienia

Miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Policjanci ustalili też, że ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.

"Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwieje, usłyszy zarzut i zostanie przesłuchany. Grozi mu kara pozbawienia wolności do trzech lat, zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi i surowe konsekwencje finansowe" – informuje w komunikacie nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Źródło: KPP Puławy

Poszukiwali go od odbycia kary za oszustwo

I na tym ta dość typowa interwencja pewnie by się zakończyła, gdyby nie to, że funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, który do nich zadzwonił, okazało się, że to 47-latek z Puław poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności za popełnione w przeszłości oszustwo.

"On również trafił za kraty i najbliższe kilka miesięcy spędzi w zakładzie karnym" – zaznacza nadkom. Rejn-Kozak.

Autorka/Autor: tm/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Puławy

