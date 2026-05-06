Lublin Policyjny Black Hawk walczy z pożarem. Tak to wygląda od środka Oprac. Bartłomiej Plewnia

Śmigłowiec Black Hawk w akcji Źródło: TVN24

Działania służb w związku z rozległym pożarem lasów i nieużytków na Lubelszczyźnie trwają już na terenie trzech powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego. Z ogniem na terenie nadleśnictwa Józefów od wtorkowego popołudnia walczą strażacy. Wspierają ich przedstawiciele innych służb, w tym policjanci.

Akcja gaśnicza odbywa się zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Wsparcie lotnicze zapewniają między innymi samoloty gaśnicze Dromadery, a także śmigłowce Lasów Państwowych i policji, w tym wykorzystywany przez kontrterrorystów Black Hawk.

Widok na miejsce pożaru ze śmigłowca Black Hawk

Wielozadaniowy śmigłowiec

Śmigłowiec S-70i Black Hawk to maszyna Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP. Na stronie ZLP czytamy, że to średni wielozadaniowy śmigłowiec transportowy o "dużym zapasie mocy i znacznej prędkości przelotowej", używany "do zadań kontrterrorystycznych, transportowych oraz wspomagania działań służb ratowniczych".

Widok na miejsce pożaru ze śmigłowca Black Hawk

Do obsługi śmigłowca potrzebnych jest co najmniej trzech członków załogi. Na terenie lotniska Warszawa-Babice, gdzie znajduje się policyjny hangar, na co dzień jest pięć maszyn typu S-70i Black Hawk. Są one w stanie latać niemal w każdych warunkach pogodowych z prędkością przelotową 297 kilometrów na godzinę (prędkość maksymalna to 350 kilometrów na godzinę). Na pełnym baku mogą przelecieć do 700 kilometrów.

Black Hawk w akcji

Na Lubelszczyźnie policjanci realizują dzięki Black Hawkowi zrzuty wody z wykorzystaniem zbiornika Bambi Bucket o pojemności trzech tysięcy litrów. To specjalistyczny, podwieszany pod śmigłowiec kosz. Funkcjonariusze wykonują zrzuty w najtrudniej dostępnych miejscach, a woda pobierana jest z jeziora w okolicy miejscowości Osuchy.

Do działań gaśniczych wykorzystywany jest m.in. policyjny Black Hawk

"Każda kolejna godzina to intensywna walka o opanowanie sytuacji i ochronę zagrożonych obszarów. Współpraca służb na ziemi i w powietrzu ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia skali zagrożenia" - przekazała w komunikacie policja.

Do wpisu dołączono zdjęcia i nagrania wykonane z wnętrza maszyny. Widać na nich skalę pożaru, ale także moment napełniania wodą zbiornika Bambi Bucket oraz zrzutu wody nad lasem.

Black Hawk podczas akcji gaśniczej. Nagrania z wnętrza śmigłowca

To nie pierwszy raz, kiedy jeden z policyjnych Black Hawków rusza do akcji niezwiązanej ze zwalczaniem przestępczości. Maszyny te uczestniczyły już między innymi w transporcie narządów do przeszczepów, ale też okazały się nieocenione w gaszeniu ubiegłorocznego pożaru w Biebrzy, a w 2024 roku wspierały akcję ewakuacji ludzi i zwierząt z zalanych terenów na zachodzie Polski. Podczas powodzi śmigłowce umożliwiły też transport ogromnych worków z piaskiem na wały przeciwpowodziowe.

Oprócz Black Hawków, lotnictwo policji ma do dyspozycji także dwa lekkie modele śmigłowców: Bell 407 GXi i Bell 206B-III Jet Ranger. Oba używane są m.in. do zadań obserwacyjnych i poszukiwawczych.

Pożar lasów na Lubelszczyźnie, katastrofa samolotu

Od wtorkowego popołudnia strażacy walczą z pożarem lasu w pow. biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął około 250 hektarów. W akcji bierze udział kilkuset strażaków. Dogaszenie pożaru może potrwać nawet dobę. Do najbliższych zabudowań jest około sześciu kilometrów.

Podczas akcji gaśniczej doszło do katastrofy Dromadera - samolotu gaśniczego, który rozbił się w trakcie działań. Zginął pilot maszyny. W środę na miejscu zdarzenia prowadzone są oględziny.

Według informacji przekazanych rano przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciecha Kruczka, w środę w akcji gaśniczej mają brać udział - oprócz Black Hawka i śmigłowca Lasów Państwowych - także dwa Dromadery oraz dwa kolejne śmigłowce.

W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

