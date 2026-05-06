Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Policyjny Black Hawk walczy z pożarem. Tak to wygląda od środka

|
Widok na miejsce pożaru ze śmigłowca Black Hawk
Śmigłowiec Black Hawk w akcji
Źródło: TVN24
Policyjny śmigłowiec Black Hawk S-70i bierze udział w akcji gaszenia pożaru lasów i nieużytków na Lubelszczyźnie. Załoga realizuje zrzuty wody w rejonie niszczycielskiego żywiołu dzięki specjalnemu podwieszanemu zbiornikowi o pojemności trzech tysięcy litrów. Tej samej maszyny używają między innymi kontrterroryści.

Działania służb w związku z rozległym pożarem lasów i nieużytków na Lubelszczyźnie trwają już na terenie trzech powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego. Z ogniem na terenie nadleśnictwa Józefów od wtorkowego popołudnia walczą strażacy. Wspierają ich przedstawiciele innych służb, w tym policjanci.

Ponad 400 strażaków na miejscu. W akcji śmigłowiec Black Hawk
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ponad 400 strażaków na miejscu. W akcji śmigłowiec Black Hawk

Akcja gaśnicza odbywa się zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Wsparcie lotnicze zapewniają między innymi samoloty gaśnicze Dromadery, a także śmigłowce Lasów Państwowych i policji, w tym wykorzystywany przez kontrterrorystów Black Hawk.

Widok na miejsce pożaru ze śmigłowca Black Hawk
Widok na miejsce pożaru ze śmigłowca Black Hawk
Źródło: Polska Policja

Wielozadaniowy śmigłowiec

Śmigłowiec S-70i Black Hawk to maszyna Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP. Na stronie ZLP czytamy, że to średni wielozadaniowy śmigłowiec transportowy o "dużym zapasie mocy i znacznej prędkości przelotowej", używany "do zadań kontrterrorystycznych, transportowych oraz wspomagania działań służb ratowniczych".

Widok na miejsce pożaru ze śmigłowca Black Hawk
Widok na miejsce pożaru ze śmigłowca Black Hawk
Źródło: Polska Policja

Do obsługi śmigłowca potrzebnych jest co najmniej trzech członków załogi. Na terenie lotniska Warszawa-Babice, gdzie znajduje się policyjny hangar, na co dzień jest pięć maszyn typu S-70i Black Hawk. Są one w stanie latać niemal w każdych warunkach pogodowych z prędkością przelotową 297 kilometrów na godzinę (prędkość maksymalna to 350 kilometrów na godzinę). Na pełnym baku mogą przelecieć do 700 kilometrów.

"To jest ekstremalne latanie, w trakcie gaszenia śmigłowiec traci 3 tony". Relacja Artura Molędy

Black Hawk w akcji

Na Lubelszczyźnie policjanci realizują dzięki Black Hawkowi zrzuty wody z wykorzystaniem zbiornika Bambi Bucket o pojemności trzech tysięcy litrów. To specjalistyczny, podwieszany pod śmigłowiec kosz. Funkcjonariusze wykonują zrzuty w najtrudniej dostępnych miejscach, a woda pobierana jest z jeziora w okolicy miejscowości Osuchy.

Do działań gaśniczych wykorzystywany jest m.in. policyjny Black Hawk
Do działań gaśniczych wykorzystywany jest m.in. policyjny Black Hawk
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP

"Każda kolejna godzina to intensywna walka o opanowanie sytuacji i ochronę zagrożonych obszarów. Współpraca służb na ziemi i w powietrzu ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia skali zagrożenia" - przekazała w komunikacie policja.

Do wpisu dołączono zdjęcia i nagrania wykonane z wnętrza maszyny. Widać na nich skalę pożaru, ale także moment napełniania wodą zbiornika Bambi Bucket oraz zrzutu wody nad lasem.

Klatka kluczowa-411025
Black Hawk podczas akcji gaśniczej. Nagrania z wnętrza śmigłowca
Źródło: Polska Policja

To nie pierwszy raz, kiedy jeden z policyjnych Black Hawków rusza do akcji niezwiązanej ze zwalczaniem przestępczości. Maszyny te uczestniczyły już między innymi w transporcie narządów do przeszczepów, ale też okazały się nieocenione w gaszeniu ubiegłorocznego pożaru w Biebrzy, a w 2024 roku wspierały akcję ewakuacji ludzi i zwierząt z zalanych terenów na zachodzie Polski. Podczas powodzi śmigłowce umożliwiły też transport ogromnych worków z piaskiem na wały przeciwpowodziowe.

Oprócz Black Hawków, lotnictwo policji ma do dyspozycji także dwa lekkie modele śmigłowców: Bell 407 GXi i Bell 206B-III Jet Ranger. Oba używane są m.in. do zadań obserwacyjnych i poszukiwawczych.

Pożar lasów na Lubelszczyźnie, katastrofa samolotu

Od wtorkowego popołudnia strażacy walczą z pożarem lasu w pow. biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął około 250 hektarów. W akcji bierze udział kilkuset strażaków. Dogaszenie pożaru może potrwać nawet dobę. Do najbliższych zabudowań jest około sześciu kilometrów.

Pożar 250 hektarów lasu na Lubelszczyźnie
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
W akcji biorą udział śmigłowce
W akcji biorą udział śmigłowce
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Pożar lasów w powiecie biłgorajskim
Pożar lasów w powiecie biłgorajskim
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Pożar lasów w powiecie biłgorajskim
Pożar lasów w powiecie biłgorajskim
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Pożar lasów w powiecie biłgorajskim
Pożar lasów w powiecie biłgorajskim
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP

Podczas akcji gaśniczej doszło do katastrofy Dromadera - samolotu gaśniczego, który rozbił się w trakcie działań. Zginął pilot maszyny. W środę na miejscu zdarzenia prowadzone są oględziny.

Pomoc leśników przy pożarze. Przecinają drogę pożarowi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pomoc leśników przy pożarze. Przecinają drogę pożarowi

Polska

Według informacji przekazanych rano przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciecha Kruczka, w środę w akcji gaśniczej mają brać udział - oprócz Black Hawka i śmigłowca Lasów Państwowych - także dwa Dromadery oraz dwa kolejne śmigłowce.

W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Polska Policja

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaStraż pożarnapożarPożaryLubelskie
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Zakaz wstępu do parku narodowego. Panuje "bezprecedensowa" susza
METEO
Kobieta wpłaciła zaliczkę za wynajem i już jej nie odzyskała (zdj. ilustracyjne)
Płatności Blikiem rosną. Transakcje przekroczyły 110 miliardów złotych
BIZNES
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Jest ruch europejskiego trybunału w sprawie sędziów TK
Polska
imageTitle
Bolesne spotkanie Linette z Rzymem
EUROSPORT
Radosław Sikorski na konferencji Defence24 Days
PiS uderza w rząd. Jest odpowiedź Sikorskiego
Polska
Ojczym i matka Kamila przed sądem
Wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy
Katowice
shutterstock_2450604647
Niby quiz, a jak mała matura z angielskiego. Łatwo nie będzie
Quizy
W pożarze domu w Ustroniu zginęła 18-latka
W pożarze domu zginęła 18-latka
Katowice
Automat do zwrotu butelek i puszek
Do automatu zamiast do kosza. Polacy polubili system kaucyjny
BIZNES
Ośmioletni Kamil zakatowany przez ojczyma
Kamil cierpiał tyle dni. A gdzie wy wtedy byliście? 
Małgorzata Goślińska
Stanisław Aronson
Słynny żołnierz Kedywu skończył 101 lat
WARSZAWA
Gliwice, Polska. Stacja benzynowa Circle K
Ceny paliw w czwartek. Ile zapłacimy na stacjach?
BIZNES
imageTitle
Padł rekord, są wątpliwości. "Nielegalne"
EUROSPORT
Anita Werner
TVN24 w Łodzi. Anita Werner zapowiada "mocną reprezentację"
25 lat TVN24
Matura 2026. Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
"Najprostszy arkusz, jaki kiedykolwiek widziałam"
Polska
Referendum w Bytomiu się nie odbędzie
Tu nie będzie referendum. Niemal 40 procent nieważnych podpisów
Bytom
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Sztab kryzysowy z udziałem premiera
Lublin
imageTitle
SMS pomógł nowemu mistrzowi. "Wyszedłem, żeby się uspokoić"
Najnowsze
Celnicy wykryli ponad 50 kg marihuany
W paczkach z ubraniami znaleźli kontrabandę
WARSZAWA
Pożar na poligonie wojskowym. W gaszeniu ognia wzięły udział trzy samoloty typu dromader
Polski samolot w służbie strażakom. Czym wyróżnia się Dromader?
Polska
Nastolatek na hulajnodze zderzył się z samochodem
On pędził chodnikiem, ona wymusiła pierwszeństwo. Nagranie
Poznań
Nad Polską przechodzi front z opadami deszczu
Tak opady będą szły przez Polskę. Mapa i radar
METEO
Obaj motocykliści nie mieli uprawnień
Zatrzymała go drogówka, o pomoc poprosił kolegę. Obaj wrócili pieszo
WARSZAWA
Lotnisko we Frankfurcie
Lufthansa ogranicza stratę mimo wzrostu cen paliwa. Wyniki lepsze od prognoz
BIZNES
Charków. Gaszenie pożarów po środowym rosyjskim ataku
Rosja ponownie uderzyła w Ukrainę. Rośnie liczba rannych i zabitych
Świat
warszawa ludzie ulica
Zarobki Polaków. Odnotowano spadek
BIZNES
imageTitle
Kluczowe dni dla przyszłości Lewandowskiego
EUROSPORT
Łapówkarstwo (zdjęcie ilustracyjne)
10 tysięcy złotych za decyzję urzędową. Zatrzymano dwie osoby
Trójmiasto
Park Glazja w Toruniu, gdzie doszło do tragedii
24-latka zginęła po brutalnym ataku. 20-latek z Wenezueli na ławie oskarżonych
Premierka Włoch, Giorgia Meloni
Meloni na łóżku w bieliźnie? Włoska premier ostrzega: mogą uderzyć w każdego
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica