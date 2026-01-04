Szukali go od ponad roku. "Łowcy głów" wytropili go w Holandii

Powiat hrubieszowski. Poszukiwany 42-latek wpadł w Holandii. Wyśledzili go "łowcy głów" Źródło: Lubelska Policja

Na trop 42-latka z powiatu hrubieszowskiego wpadli lubelscy "łowcy głów", czyli funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Mężczyzna był od października 2024 roku poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i listem gończym.

Wpadł w Holandii. Jest już w Polsce Źródło: Lubelska Policja

Grupa, w której działał, naraziła budżet na stratę ponad 9 mln zł

Został skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie zajmowali się popełnianiem przestępstw skarbowych związanych z obrotem wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz dokonywaniem ich przemytu z terytorium Ukrainy do Polski.

"Grupa naraziła budżet na uszczuplenie należności celnej w wysokości ponad 9 milionów złotych. Do odsiadki łącznie ma rok i 6 miesięcy więzienia" - pisze w komunikacie podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Namierzyli go "łowcy głów" Źródło: Lubelska Policja

Efekt międzynarodowej współpracy

42-latek jest już w Polsce. Ekstradycja odbyła się dzięki współpracy z holenderskimi policjantami oraz koordynacji działań w ramach europejskiej sieć współpracy policyjnej - ENFAST. Konwój zrealizował Wydział Konwojowy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wspólnie z Wydziałem Konwojowym Komendy Stołecznej Policji.

"Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676" - zaznacza podkom. Karbowniczek.

Ma do odsiadki półtora roku więzienia Źródło: Lubelska Policja

