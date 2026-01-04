Szukali go od ponad roku. "Łowcy głów" wytropili go w Holandii

Na trop 42-latka z powiatu hrubieszowskiego wpadli lubelscy "łowcy głów", czyli funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Mężczyzna był od października 2024 roku poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania i listem gończym.
Grupa, w której działał, naraziła budżet na stratę ponad 9 mln zł
Został skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie zajmowali się popełnianiem przestępstw skarbowych związanych z obrotem wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz dokonywaniem ich przemytu z terytorium Ukrainy do Polski.
"Grupa naraziła budżet na uszczuplenie należności celnej w wysokości ponad 9 milionów złotych. Do odsiadki łącznie ma rok i 6 miesięcy więzienia" - pisze w komunikacie podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Efekt międzynarodowej współpracy
42-latek jest już w Polsce. Ekstradycja odbyła się dzięki współpracy z holenderskimi policjantami oraz koordynacji działań w ramach europejskiej sieć współpracy policyjnej - ENFAST. Konwój zrealizował Wydział Konwojowy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wspólnie z Wydziałem Konwojowym Komendy Stołecznej Policji.
"Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676" - zaznacza podkom. Karbowniczek.
Autorka/Autor: tm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Lubelska Policja