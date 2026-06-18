Lublin Podejrzewany o zabójstwo w Białej Podlaskiej zatrzymany Oprac. Tomasz Mikulicz |

Zatrzymano podejrzanego Źródło zdj. gł.: Lubelska Policja

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Premier Donald Tusk powiadomił na platformie X, że podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelską policję i ABW.

"Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy" - napisał premier.

Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW! Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 18, 2026

Jak podaje lubelska policja, podejrzany został zatrzymany w czwartek rano pod Warszawą. Zatrzymania dokonali policjanci ze specjalnego wydziału śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy udziale kontrterrorystów z BOA i SPKP w Lublinie oraz wsparciu agentów ABW.

"Zatrzymany posługuje się paszportem wydanym na 36-letniego obywatela Gruzji" - informuje policja.

Dziś rano pod Warszawą policjanci ze specjalnej grupy śledczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji w Białej Podlaskiej.



Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela… pic.twitter.com/gQJOMcAwlu — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) June 18, 2026

Zginął artysta

Do zabójstwa doszło w poniedziałek około godziny 9.30-9.45 na chodniku na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej.

Zginął 44-letni obywatel Federacji Rosyjskiej Robert Kuzowkow, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki. Prowadził działalność artystyczną, w której wyrażał krytykę wobec aktualnych poczynań władz Federacji Rosyjskiej.

Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej oraz pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej Źródło zdjęcia: PAP/Wojtek Jargiło

Zatrzymano dwóch Białorusinów

Na miejscu zbrodni - podała prokuratura - zabezpieczono mienie ofiary, jak telefon komórkowy i pieniądze oraz liczne ślady kryminalistyczne, w tym pięć łusek oraz jeden pocisk kalibru 9 mm LUGER GEC.

W okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej policja zatrzymała dwóch Białorusinów w wieku ok. 33-37 lat. Śledczy weryfikowali ich udział i związek ze zdarzeniem. Ostatecznie okazało się, że nie mają związku ze sprawą. Zostali zwolnieni do domu.

W Białej Podlaskiej uzbrojony napastnik zastrzelił rosyjskiego artystę Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP/EPA