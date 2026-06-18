Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Podejrzewany o zabójstwo w Białej Podlaskiej zatrzymany

|
Zatrzymano podejrzanego
Zatrzymano podejrzanego
Źródło zdj. gł.: Lubelska Policja
Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW! Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

Premier Donald Tusk powiadomił na platformie X, że podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej został zatrzymany przez lubelską policję i ABW.

"Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy" - napisał premier.

Jak podaje lubelska policja, podejrzany został zatrzymany w czwartek rano pod Warszawą. Zatrzymania dokonali policjanci ze specjalnego wydziału śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy udziale kontrterrorystów z BOA i SPKP w Lublinie oraz wsparciu agentów ABW.

"Zatrzymany posługuje się paszportem wydanym na 36-letniego obywatela Gruzji" - informuje policja.

Zginął artysta

Do zabójstwa doszło w poniedziałek około godziny 9.30-9.45 na chodniku na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej.

Zginął 44-letni obywatel Federacji Rosyjskiej Robert Kuzowkow, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki. Prowadził działalność artystyczną, w której wyrażał krytykę wobec aktualnych poczynań władz Federacji Rosyjskiej.

Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej oraz pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
Źródło zdjęcia: PAP/Wojtek Jargiło

Zatrzymano dwóch Białorusinów

Na miejscu zbrodni - podała prokuratura - zabezpieczono mienie ofiary, jak telefon komórkowy i pieniądze oraz liczne ślady kryminalistyczne, w tym pięć łusek oraz jeden pocisk kalibru 9 mm LUGER GEC.

W okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej policja zatrzymała dwóch Białorusinów w wieku ok. 33-37 lat. Śledczy weryfikowali ich udział i związek ze zdarzeniem. Ostatecznie okazało się, że nie mają związku ze sprawą. Zostali zwolnieni do domu.

W Białej Podlaskiej uzbrojony napastnik zastrzelił rosyjskiego artystę
W Białej Podlaskiej uzbrojony napastnik zastrzelił rosyjskiego artystę
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP/EPA
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
Warszawski Szpital Południowy
"Mina wybuchła nam w rękach”. Nowe informacje o aferze w Szpitalu Południowym
Patryk Michalski
Lech Narbutt ma 93 lata. Walczy o odzyskanie rodzinnego majątku
Po "domu szczęśliwości" nie zostało nic, 93-latek walczy o odzyskanie rodzinnego majątku
Laura Maksimowicz
59 min
Dawid Kacprzyk
Lekarz milioner i politycy bez kolejki? "Jeśli to prawda, to to gigantyczna afera"
Podcast polityczny
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaLubelskieProkuratura
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
pap_20251012_2J6
Sean Penn nakręci film o ataku na Kapitol. Inny gwiazdor w głównej roli
Kultura i styl
Tragiczny wypadek w Sosnowcu
Samochód uderzył w słup i pękł na pół. Nie żyją dwie osoby
Katowice
Anomalia temperatury prognozowana na sobotę
Ponad 40 stopni w weekend w Europie. Co z Polską?
METEO
Moskwa
"Sankcje dalekiego zasięgu dotarły do Moskwy"
Świat
Parada zabytkowych ciągników w Ursusie
Zlot zabytkowych traktorów, marsze i przejazdy
WARSZAWA
ludzie przejscie dla pieszych shutterstock_1420275392
Przegoniliśmy Szwecję, Niemcy i Danię. "Mamy państwo wydatkowe"
BIZNES
Byli rzecznicy dyscyplinarni Piotr Schab, Przemysław Radzik i Michał Lasota stracili dostępy do biur w KRS
Koniec z dostępem do dokumentów i pomieszczeń. Nowe porządki w KRS
Ewelina Kwiatkowska
Pamięć RAM
Kryzys chipów pamięci uderza w Apple. Firma szykuje podwyżkę cen
BIZNES
Daveigh Chase
"Była najsłodszą i najjaśniejszą gwiazdą Hollywood". Nie żyje Daveigh Chase
Kultura i styl
57 min
pc
"To jest gorszące". Wicha o cwaniackim sposobie pracy lekarza milionera
News Michalskiego
Moskwa (18.06.2026)
Wielki pożar w Moskwie. "Poważny cios"
Świat
Donald Trump podczas szczytu G7
Pytanie o Putina. Trump "nie chce komentować"
Świat
Amerykańskie wojska jadą na ćwiczenia do Polski, Niemcy, 27 kwietnia 2026
Waszyngton podjął decyzję, szef NATO potwierdza: to natychmiastowe
Świat
Koniec śledztwa w sprawie Mateusza M. podejrzanego o oszustwa (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił "policjant", po pieniądze przyszedł 16-latek
WARSZAWA
Mężczyźni zostali ukarani mandatami
Kosztowne przejażdżki rowerzystów
WARSZAWA
Warszawski Szpital Południowy
"Mina wybuchła nam w rękach”. Nowe informacje o aferze w Szpitalu Południowym
Patryk Michalski
imageTitle
Chwalińska zagra w Wimbledonie w deblu. Z partnerką zna się bardzo dobrze
EUROSPORT
Wojciech Król
Król zasłoni się immunitetem? Wyznaczony termin minął
Patryk Michalski
imageTitle
Przemowa trenera odmieniła grę faworyta. Kapitan ujawnił kulisy
EUROSPORT
imageTitle
Straciła przytomność podczas zawodów. Dramat utytułowanej biegaczki
EUROSPORT
Rozmowa Piaseckiego - Sławomir Dudek
Szef Rady Fiskalnej: wynagrodzenia lekarzy wymknęły się spod kontroli
BIZNES
Upał, Polska
Gorąco i z gwałtownymi zjawiskami
METEO
Prezydent Karol Nawrocki na poligonie w Orzyszu
Prezydent Nawrocki przyglądał się ćwiczeniom "Dzielny Dzik 26"
Polska
imageTitle
Kane dogonił legendę. Takiego meczu Anglicy nie widzieli na mundialu od lat
EUROSPORT
Upał
IMGW o pogodzie na wakacje
METEO
Kuba
Kuba pogrążona w ciemności. Już 16. awaria elektrowni
BIZNES
imageTitle
Po golach Haalanda w Norwegii zatrzęsła się ziemia
EUROSPORT
CBA
Zmiana na szczycie CBA. Przychodzi "człowiek z zewnątrz"
Robert Zieliński
Uderzył pasażera i usiadł obok. Szukają go
Uderzył Amerykanina w głowę i usiadł obok nieprzytomnego. Szukają go
WARSZAWA
55 min
Jared Kushner i Ivanka Trump
"Dla kogo są plaże? Dla mieszkańców czy dla bogaczy?"
Podcast o zagranicy
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica