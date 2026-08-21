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Lublin

Pisał o zamachu na polityków KO i PiS. Był "niezadowolony z rządów duopolu"

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Zatrzymany 23-latek
Policja o zatrzymaniu 23-latka, który miał planować zamach na polityków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości
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Policja zatrzymała 23-letniego Mikołaja T. z Tomaszowa Lubelskiego, który miał planować "skoordynowany zamach na życie czołowych polskich polityków". Mężczyzna pytał o taką możliwość w serwisie Telegram - na forum dotyczącym broni palnej. Jak podała prokuratura, z jego wpisu wynikało, że jest on "niezadowolony z rządów duopolu, które są prowadzone od kilkunastu lat w Polsce".

23-letni Mikołaj T. z Tomaszowa Lubelskiego opublikował 6 sierpnia na internetowym forum dotyczącym broni palnej "apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu". Na wpis natknęli się policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CZBC), którzy ustalili tożsamość autora.

Prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie poinformował w piątek, że według treści wpisu mężczyzna przygotowywał się do zamachu na kilkunastu polityków i rozpoczynał "proces rekrutacji przyszłych współsprawców planowanej zbrodni". Jak dodał, Mikołaj T. "jest podejrzany o przygotowanie do wyniszczenia części grupy politycznej".

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Zatrzymanie Mikołaja T. podejrzanego o planowanie zamachu na czołowych polityków w Polsce
Źródło: CBZC

Jak powiedział prokurator Boroń, z treści wpisu wynikało, że jego autor "jest niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli z rządów, które są prowadzone od kilkunastu lat w Polsce i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych, mających największe poparcie społeczne".

Przedstawiciel prokuratury podkreślił, że Mikołaj T. nie wymienił w swoim wpisie żadnych konkretnych nazwisk osób, wobec których miał planować zamach. Jak dodał, post zawierał kilkanaście zdań, "zawartych na dwóch stronach wydruku". Prokurator nie zdradził jednak ich dokładnej treści.

Ma zarzuty za planowanie zamachu. Tak się tłumaczył

Prokurator Boroń powiedział na konferencji, że wpis został opublikowany na jednej z grup w serwisie Telegram. - Zaniepokojenie służb wzbudziło głównie to, że grupa ta nosiła nazwę "Broń palna - Polska" - dodał. Do 23-latka udało się dotrzeć dzięki namierzeniu jego adresu IP.

Mężczyznę zatrzymano 12 sierpnia w miejscu jego zamieszkania. Jak podało CBZC, na miejscu był prokurator z Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód, który przedstawił mu zarzut "podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych", a także zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa.

Jak przekazała prokuratura, Mikołaj T. ma też odpowiedzieć za "posiadanie środka odurzającego".

"W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej" - podało CBZC.

Mikołaj T. usłyszał zarzuty
Mikołaj T. usłyszał zarzuty
Źródło zdjęcia: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Prokuratura zabezpieczyła komputer i telefon mężczyzny, które zostaną teraz poddane analizie. - Zawiadomiona została również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby prowadzić skrupulatne sprawdzenia w zakresie tej osoby, jej wcześniejszych kontaktów - podkreślił Mariusz Boroń. Służby będą sprawdzać między innymi, czy mężczyzna ten nie był inspirowany przez inne osoby i jakie były jego motywy.

Prokurator podkreślił, że Mikołaj T. "przyznał się formalnie do dokonania takiego wpisu, natomiast w dalszych wyjaśnieniach powiedział, że zrobił to z głupoty".

Pytany, czy na forum pojawiły się jakieś odpowiedzi do wpisu mężczyzny, Mariusz Boroń poinformował, że "jest to badane, ponieważ administrator zablokował od razu tę grupę".

Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 23-latka.

- Z uwagi na charakter tego czynu zasięgnął opinii biegłych psychiatrów celem ustalenia stanu jego [Mikołaja T. - red.] poczytalności. Oczekuje się na tę opinię - powiedział Boroń.

Mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaCentralne Biura Zwalczania CyberprzestępczościTerroryzm
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
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