Auto na słupkach znaków drogowych, kierowca pijany

Do zdarzenia doszło w Moszczance w powiecie ryckim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Nowy Rok, po godzinie 11:00, na rondzie w Moszczance doszło do niecodziennego zdarzenia drogowego. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Rykach otrzymał zgłoszenie o volkswagenie, który uderzył w znaki drogowe i zawisł na słupkach.

Na miejscu interweniowali funkcjonariusze ryckiej prewencji. Obok uszkodzonego auta zastali 51-letniego mieszkańca powiatu ryckiego. Według relacji świadków, mężczyzna wjechał na rondo i uderzył w znaki drogowe, na których jego samochód się zatrzymał.

Pijany kierowca uderzył w znaki drogowe i zawisł na słupkach Źródło: KPP Ryki

Policjanci szybko ustalili przyczynę niecodziennej sytuacji. Od kierującego była wyczuwalna silna woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad 2,5 promila w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Usłyszał on zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kierowca miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu Źródło: KPP Ryki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów od trzech do piętnastu lat, wysoka grzywna oraz konfiskata pojazdu lub jego równowartości przy stężeniu alkoholu przekraczającym 1,5 promila.

Policja apeluje o rozsądek i odpowiedzialność na drogach. – Alkohol i kierownica to połączenie, które bardzo często kończy się tragedią – przypominają funkcjonariusze.