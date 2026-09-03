Lublin Konie biegły w stronę dróg ekspresowych Oprac. Tomasz Mikulicz |

Młynki. Konie biegły w stronę dróg ekspresowych. Pomogła policja Źródło wideo: KPP Puławy Źródło zdj. gł.: KPP Puławy

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Policjanci dostali w środę zgłoszenie o biegających luzem trzech koniach. Zwierzęta znajdowały się w okolicach miejscowości Młynki w powiecie puławskim. Biegły drogą w kierunku tras ekspresowych S12 i S17. Zgłaszający na bieżąca informował, gdzie akurat są.

"Pozwoliło to policjantom szybko zlokalizować konie" – pisze w komunikacie nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Ruszyli tropem trzech koni Źródło zdjęcia: KPP Puławy

Właścicielka ukarana mandatem

Ustalili też, że właścicielkę zwierząt jest 67-letnia mieszkanka gminy Końskowola.

"Kobieta została ukarana mandatem, a konie bezpiecznie wróciły do zagrody" - informuje policjantka.

Zwierzęta biegały luzem Źródło zdjęcia: KPP Puławy