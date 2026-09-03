Konie biegły w stronę dróg ekspresowych
Policjanci dostali w środę zgłoszenie o biegających luzem trzech koniach. Zwierzęta znajdowały się w okolicach miejscowości Młynki w powiecie puławskim. Biegły drogą w kierunku tras ekspresowych S12 i S17. Zgłaszający na bieżąca informował, gdzie akurat są.
"Pozwoliło to policjantom szybko zlokalizować konie" – pisze w komunikacie nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
Właścicielka ukarana mandatem
Ustalili też, że właścicielkę zwierząt jest 67-letnia mieszkanka gminy Końskowola.
"Kobieta została ukarana mandatem, a konie bezpiecznie wróciły do zagrody" - informuje policjantka.
Źródło: tvn24.pl