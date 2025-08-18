Myślał, że strzela do dzika. 60-latek nie żyje

prok dla tomasza

Do zdarzenia doszło w nocy w sobotę, 16 sierpnia.

- W miejscowości Młyniska na terenie gminy Michów w powiecie lubartowskim odbywało się w godzinach 22-23 polowanie. Uczestniczyło w nim trzech myśliwych, którzy rozstawili się na polu kukurydzy należącym do jednego z nich, bo zlokalizowali w tym miejscu dzika - mówi Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Dodaje, że pole znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie posesji zamieszkiwanej przez rodzinę 60-latka. Ten obudził się w nocy, ponieważ usłyszał przejeżdżający drogą samochód, wyszedł przed swoją posesję i stanął przed furtką.

Prokuratura: sądził, że strzela do dzika

- W tym czasie jeden z myśliwych - sądząc, że strzela do dzika - oddał w kierunku pokrzywdzonego strzał, który niestety trafił mężczyznę w okolice klatki piersiowej. Zginął na miejscu - informuje prokurator.

Podkreśla, że po tym, jak 40-latek zorientował się, że doszło do pomyłki, zawołał swoich kolegów oraz zadzwonił od razu po służby ratunkowe.

- Wykonane zostały oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczono broń i odzież uczestników zdarzenia oraz dokumentację, która ma pomóc ustalić, czy myśliwi posiadali zezwolenia. Ustalane będzie również z jakiej odległości i z jakiego kierunku padł strzał. Odbyła się już sekcja zwłok - zaznacza Dębiec.

Na razie nikt nie usłyszał zarzutów

Policja zatrzymała trzech myśliwych, z czego dwóch - po przeprowadzeniu z nimi czynności - wypuszczono do domów. Wciąż zatrzymany jest 40-latek, który miał oddać strzał.

- Dzisiaj (poniedziałek, 18 sierpnia - red.) ma zapaść decyzja o kierunku śledztwa i przedstawieniu zarzutu. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów - podkreśla prokurator.

