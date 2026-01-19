Pijany jechał przez śnieg na rowerze. Po alkohol

Logo strona główna
Policjanci z Hrubieszowa zatrzymali 64-letniego mężczyznę, który, chwiejąc się, jechał na rowerze przez śnieg. Jak się okazało, był nietrzeźwy i jechał do sklepu po alkohol.

Nie każdy kierowca narzeka na zimowe warunki - jeden z mieszkańców gminy Hrubieszów postanowił wsiąść na rower mimo śniegu i mrozu. Został zauważony przez policjantów po godzinie 16 w miejscowości Masłomęcz w gminie Hrubieszów.

"Desperacka jazda na śniegu wyglądała delikatnie mówiąc dość niestabilnie. Policjanci postanowili zatrzymać mężczyznę i sprawdzić, czy jego podróż 'wężykiem' jest rzeczywiście spowodowana jedynie śliską nawierzchnią" - zrelacjonowała aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z policji w Hrubieszowie.

Kierujący rowerem miał ponad promil alkoholu w organizmie
Kierujący rowerem miał ponad promil alkoholu w organizmie
Źródło: KPP w Hrubieszowie

Po zatrzymaniu i sprawdzeniu stanu trzeźwości okazało się, że 64-letni mieszkaniec gminy Hrubieszów ma ponad promil alkoholu z organizmie. Mundurowym powiedział, że jedzie właśnie do sklepu po alkohol.

Za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości po drodze publicznej został ukarany przez policjantów mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych.

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Hrubieszowie

