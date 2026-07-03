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Lublin

Werbowała "odbieraków", była poszukiwana listami gończymi

Kobieta została zatrzymana przez policję
Uwaga na oszustwa internetowe
Źródło wideo: cert.pl
Źródło zdj. gł.: KMP Lublin
Policjanci zatrzymali 47-letnią kobietę podejrzaną o oszustwa metodą na "lekarza". Według śledczych, miała rekrutować osoby do odbierania pieniędzy od pokrzywdzonych i organizować działania grupy. Od dłuższego czasu była poszukiwana dwoma listami gończymi.

Do oszustw doszło w lutym na terenie Lublina. Pokrzywdzeni zeznali, że otrzymali telefony od rzekomych lekarzy, którzy przekonywali ich o konieczności przekazania pieniędzy na kosztowne leczenie bliskich. Dwie seniorki straciły w ten sposób łącznie ponad 35 tysięcy złotych.

Wpadli na trop 47-latki związanej z grupą przestępczą

Sprawą zajęli się policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Kilka tygodni po zdarzeniu funkcjonariusze ustalili dwie osoby, które odbierały pieniądze od pokrzywdzonych. Dalsze czynności doprowadziły ich na trop 47-latki związanej ze zorganizowaną grupą przestępczą działającą metodą na "policjanta" i "lekarza". Kobieta została zatrzymana w Krakowie.

Kobieta została zatrzymana przez policję
Kobieta została zatrzymana przez policję
Źródło zdjęcia: KMP Lublin

Była poszukiwana dwoma listami gończymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz do odbycia kary dwóch i pół roku więzienia. Jak się okazało, miała na koncie również trzy oszustwa popełnione w kwietniu w Kielcach. Łączna wartość strat spowodowanych przez jej działalność to 175 tysięcy złotych.

Usłyszała zarzuty, grozi jej więzienie

Zatrzymana usłyszała pięć zarzutów oszustwa. W czwartek została doprowadzona do prokuratury, a następnie do sądu, który zastosował wobec niej tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Za popełnione przestępstwa grozi jej kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
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