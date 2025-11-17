Wojewoda usunął krzyż z sali urzędu. Jest decyzja sądu

Lublin Źródło: Google Earth

Wyrok ogłosił w poniedziałek Sąd Rejonowy Lublin-Zachód. Sędzia Bernard Domaradzki w uzasadnieniu powiedział, że oskarżyciele nie przedstawili argumentów prawnych wskazujących na to, że zachowanie wojewody zawierało znamiona zarzucanych mu przestępstw.

Chodziło o neutralność światopoglądową

Sprawa dotyczy decyzji wojewody z grudnia 2023 roku. Komorski, niedługo po objęciu urzędu, polecił zdjęcie krzyża z reprezentacyjnej Sali Kolumnowej urzędu i wniesienie do niej flag unijnych. Podkreślał, że nie chodzi o „jakiś happening polityczny”, tylko o neutralność światopoglądową.

Urząd Wojewódzki w Lublinie Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

Przekroczenie uprawnień oraz obrazę uczuć religijnych zarzucili wojewodzie radny sejmiku województwa dolnośląskiego z PiS Tytus Czartoryski oraz była dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Elżbieta Puacz, którzy złożyli do sądu prywatny akt oskarżenia. Wcześniej prokuratura dwukrotnie odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

