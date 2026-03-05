Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Wojewoda zdjął krzyż w sali reprezentacyjnej, jest prawomocny wyrok

Urząd Wojewódzki w Lublinie
Lublin
Źródło: Google Earth
Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał w mocy wyrok sądu rejonowego uniewinniający wojewodę lubelskiego Krzysztofa Komorskiego w sprawie zdjęcia krzyża w reprezentacyjnej sali urzędu. Prywatni oskarżyciele, zarzucali mu przekroczenie uprawnień i obrazę uczuć religijnych.

Sąd Okręgowy w Lublinie rozpatrywał apelację oskarżycieli prywatnych od wyroku wydanego w tej sprawie listopadzie 2025 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód.

W uzasadnieniu wydanego w czwartek orzeczenia sędzia Mirosław Styk powiedział, że sąd pierwszej instancji dokonał prawidłowej oceny zgromadzonego materiału dowodowego i prawidłowo ustalił, że działanie wojewody nie ma znamion czynu zabronionego, dlatego apelacja złożona przez oskarżycieli prywatnych nie zasługuje na uwzględnienie.

Wojewoda Krzysztof Komorski
Wojewoda Krzysztof Komorski
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP

Kazał zdjąć krzyż i ustawić unijne flagi

Sprawa dotyczy decyzji wojewody Komorskiego z grudnia 2023 r., który niedługo po objęciu urzędu, polecił zdjęcie krzyża z reprezentacyjnej sali kolumnowej urzędu i wniesienie do niej flag unijnych. Podkreślał, że chodzi o neutralność światopoglądową, a w tej sali spotykają się ludzie różnych wyznań i różnych kultur. Krzyż przeniesiono do innej sali urzędu.

Przekroczenie uprawnień oraz obrazę uczuć religijnych zarzucili wojewodzie radny sejmiku województwa dolnośląskiego z PiS Tytus Czartoryski oraz była dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Elżbieta Puacz, którzy złożyli do sądu prywatny akt oskarżenia. Wcześniej prokuratura dwukrotnie odmówiła wszczęcie śledztwa w tej sprawie.

Wojewoda Krzysztof Komorski
Wojewoda Krzysztof Komorski
Źródło: Wojtek Jargiło/PAP

Sąd uznał, że nie doszło do przestępstwa

W listopadzie 2025 roku Sąd Rejonowy Lublin-Zachód uniewinnił Komorskiego, uznając, że oskarżyciele nie przedstawili argumentów prawnych wskazujących, że zachowanie wojewody miało znamiona przestępstwa.

Sąd uznał, że nie ma przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które by regulowały kwestię umieszczania symboli religijnych na ścianach urzędów państwowych w Polsce. Nie ma ich także w regulaminie urzędu wojewódzkiego. Dlatego nie ma podstaw, aby przypisywać Komorskiemu przestępstwo przekroczenia uprawnień.

Urząd Wojewódzki w Lublinie
Urząd Wojewódzki w Lublinie
Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

Sąd uznał też, że Komorskiemu nie można przypisać obrazy uczuć religijnych. Według ustaleń sądu przy zdejmowaniu i przeniesieniu krzyża nie doszło do aktu haniebnego ani do profanacji, a przeniesienie go z jednej sali do drugiej, mniej reprezentacyjnej, nie jest naruszeniem prawa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rozmawialiśmy z nauczycielką, która wyrzuciła krzyż do kosza

Rozmawialiśmy z nauczycielką, która wyrzuciła krzyż do kosza

Justyna Suchecka
Zabrał dewocjonalia z ołtarzy i zaniósł do punktu skupu złomu

Zabrał dewocjonalia z ołtarzy i zaniósł do punktu skupu złomu

Poznań

Opracowała Martyna Sokołowska

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wojtek Jargiło

Udostępnij:
Tagi:
LublinWojewództwo lubelskieSprawy sądowe w Polsce
Czytaj także:
Samolot linii Emirates Airlines po starcie z międzynarodowego lotniska w Dubaju
Jak ewakuować się z Emiratów? "Są dwie drogi"
Świat
Statek wycieczkowy "Mein Schiff 5" w Dosze
Tysiące turystów utknęło na wycieczkowcach w portach Zatoki Perskiej
Świat
imageTitle
Odśpiewany hymn i saluty. Zmiana postawy irańskich piłkarek
EUROSPORT
Pył saharyjski, Trzcinno
Nad Polskę może nadciągnąć pył saharyjski. Czego się spodziewać
METEO
Statek MSC Ela
Nie tylko ropa. Mają większy problem. "Są bardzo uzależnione"
BIZNES
Usuwali drzewa, wpadli do rzeki
Wycinali drzewa, wpadli do lodowatej rzeki
Olsztyn
F-35 shooting down Iranian jet
Starcie nad Teheranem. Tak F-35 walczył z irańskim myśliwcem
RELACJA
imageTitle
Mistrzowie nad przepaścią. Tylko kilka takich przypadków w historii
EUROSPORT
Kristi Noem w trakcie przesłuchania w Izbie Reprezentantów (4 marca 2026)
Na Kapitolu zapytali ją wprost o romans z doradcą
Świat
Marek K.
"Wielki Mistrz" chce wyjść z więzienia
Martyna Sokołowska
Nielegalne odpady
W dokumentach wpisano minerały i piasek, ładunek był inny
Wrocław
chiny
Tak ma wyglądać najbliższe pięć lat. Jest nowy plan
BIZNES
Radiowóz Henryka Stolarka po wyciągnięciu ze stawu
"To nie oskarżony ma wyjaśnić, jak znalazł się tam jego odcisk"
Bartosz Żurawicz
Mężczyznę zatrzymano dzień po zdarzeniu
Wciągnął kobietę do auta, spłoszyli go przechodnie
Lubuskie
PKP Warszawa Falenica, kolej, pociągi, tory, linia otwocka
Dwa tygodnie bez pociągów. Tak pojadą autobusy
WARSZAWA
Wyrok wobec kierowcy zapadł już kilkanaście godzin po zatrzymaniu (zdjęcie ilustracyjne)
Wyłączona jawność procesu "króla whisky". Z powodu zagrożenia życia oskarżonego
Łódź
imageTitle
Gwiazda snowboardu ofiarą "pijanego turysty". Przeszła kilka operacji
EUROSPORT
Michael Jackson podczas procesu w 2002 roku
Przez lata bronili Michaela Jacksona. Teraz mówią o "praniu mózgu"
Kultura i styl
suski sklej brejza
"Skandaliczne" słowa Marka Suskiego. Odpowiedział
Polska
Porodówki do poprawy
Izby na SOR-ach zamiast porodówek. Szpitale się boją
Anna Bielecka
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Program "zero procent, zero konkretów". Komentują propozycję Nawrockiego
Polska
imageTitle
Kane wypada z gry. Chwilowo nie zbliży się do rekordu Lewandowskiego
Najnowsze
Uderzył samochodem w bariery
17-latek chciał uciec policji. Rozbił auto na barierach
WARSZAWA
Karol Nawrocki
"Jak u Gierka". Była szefowa NBP o pomyśle prezydenta
BIZNES
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Usterka w samolocie do Pragi. Pasażerowie wrócili do Warszawy
WARSZAWA
Las w Amazonii, Brazylia
Owady nie są gotowe na to, co im szykujemy
METEO
Motocykl został kompletnie zniszczony
Ojciec i syn zginęli na Wisłostradzie. Jest akt oskarżenia
Alicja Glinianowicz
shutterstock_2712608549
"Prowadzi do postępującego uszkodzenia struktur mózgu". Dotyczy małych dzieci
Anna Bielecka
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu (zdjęcie z grudnia 2025 roku)
Stany rzek. Tu sytuacja hydrologiczna nie jest dobra
METEO
imageTitle
Mbappe i Haaland oglądają jego plecy. "Najszybszy piłkarz w Europie"
Najnowsze
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica