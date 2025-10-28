KMP Lublin

Policjanci zatrzymali do kontroli samochód marki Dacia.

"Kierujący przekroczył dozwoloną prędkość o prawie 20 kilometrów na godzinę. Świadczył usługi przewozu osób" - informuje w komunikacie nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Zabrali auto na lawecie Źródło: KMP Lublin

Auto "w fatalnym stanie"

Siedzący za kierownicą obywatel Zimbabwe nie miał uprawnień do kierowania pojazdami na terenie Polski, a samochód którym się poruszał nie przeszedł obowiązkowego przeglądu.

"Ponadto pojazd był w fatalnym stanie. Ogumienie było kompletnie zużyte i zagrażało bezpieczeństwu" - zaznacza policjant.

Opony były zużyte Źródło: KMP Lublin

Funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny, a auto opuściło ulicę na lawecie.

Do sądu skierowany został wniosek o ukaranie kierowcy.

