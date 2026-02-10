Roczne dziecko w wózku, pijana matka przewracała się z nim na klatce

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Lublinie, do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na jednym z osiedli. Ze zgłoszenia wynikało, że pijana kobieta, miała przewracać się na klatce schodowej, wnosząc wózek z dzieckiem na piętro. Dopiero, gdy jedna z sąsiadek jej pomogła, udało jej się bezpiecznie wejść do mieszkania.
"Świadek od razu na miejsce wezwał patrol policji. Pod opieką 34-latki był jej roczny syn. Od kobiety wyczuwalna była silna woń alkoholu. Początkowo nie chciała poddać się badaniu alkomatem. Gdy test został przeprowadzony wyszło na jaw, że w organizmie miała blisko 2 promile alkoholu" - podała lubelska komenda.
Zarzut dla 34-latki
Dziecko trafiło pod opiekę medyków.
34-letnia obywatelka Ukrainy usłyszała zarzuty dotyczące narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura zdecydowała o policyjnym dozorze dla niej.
O sprawie poinformowany został również sąd rodzinny, który podejmie dalsze decyzje.
Grozi jej kara do 5 lat więzienia.
