Lublin

Pożar w kamienicy. Nie żyją dwie osoby

Pożar wybuchł na pierwszym piętrze
lublin
Pożar wybuchł na pierwszym piętrze kamienicy w Lublinie. Strażacy walczyli z ogniem i jednocześnie przeszukiwali cały budynek. Piętro wyżej znaleźli ciała kobiety i mężczyzny.

Zgłoszenie do straży pożarnej wpłynęło w czwartek (21 sierpnia) o godzinie 3.45 nad ranem.

Paliło się na pierwszym piętrze dwupiętrowej kamienicy przy ulicy Słowikowskiego w Lublinie.

Pożar wybuchł na pierwszym piętrze
Pożar wybuchł na pierwszym piętrze
Źródło: KM PSP Lublin

Znaleźli dwa ciała

- Przed naszym przyjazdem z budynku ewakuowało się osiem osób. Gasiliśmy pożar i jednocześnie przeszukiwaliśmy wszystkie pomieszczenia kamienicy. Niestety piętro wyżej (czyli na poddaszu - red.) znaleźliśmy ciała kobiety i mężczyzny, którzy prawdopodobnie zatruli się dymem i gazami pożarowymi - mówi młodszy kapitan Bartłomiej Pytka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Ciała znaleziono na poddaszu
Ciała znaleziono na poddaszu
Źródło: KM PSP Lublin

W akcji brało udział sześć zastępów - 24 strażaków.

Przyczyny pożaru bada policja. Na miejscu jest też prokurator.

Na miejscu było sześć zastępów straży pożarnej
Na miejscu było sześć zastępów straży pożarnej
Źródło: KM PSP Lublin
Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP Lublin

TAGI:
LubelskieLublinStraż pożarnaPożary
