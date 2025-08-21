Zgłoszenie do straży pożarnej wpłynęło w czwartek (21 sierpnia) o godzinie 3.45 nad ranem.
Paliło się na pierwszym piętrze dwupiętrowej kamienicy przy ulicy Słowikowskiego w Lublinie.
Znaleźli dwa ciała
- Przed naszym przyjazdem z budynku ewakuowało się osiem osób. Gasiliśmy pożar i jednocześnie przeszukiwaliśmy wszystkie pomieszczenia kamienicy. Niestety piętro wyżej (czyli na poddaszu - red.) znaleźliśmy ciała kobiety i mężczyzny, którzy prawdopodobnie zatruli się dymem i gazami pożarowymi - mówi młodszy kapitan Bartłomiej Pytka z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
W akcji brało udział sześć zastępów - 24 strażaków.
Przyczyny pożaru bada policja. Na miejscu jest też prokurator.
Autorka/Autor: tm/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KM PSP Lublin