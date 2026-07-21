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Lublin

Nie żyje ksiądz profesor Andrzej Szostek, były rektor KUL

Ksiądz profesor Andrzej Szostek zmarł we wtorek w wieku 80 lat 
Ksiądz profesor Andrzej Szostek zmarł we wtorek w wieku 80 lat 
Źródło zdj. gł.: Paweł Kula/PAP
Były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, filozof, etyk ksiądz profesor Andrzej Szostek zmarł we wtorek w wieku 80 lat - poinformowała Archidiecezja Lubelska. Zdaniem obecnego rektora księdza profesora Mirosława Kalinowskiego, należał on do najwybitniejszych polskich etyków ostatnich dziesięcioleci.

Ks. prof. Andrzej Szostek należał do środowiska lubelskiej szkoły filozoficznej. Był uczniem i współpracownikiem ks. prof. Tadeusza Stycznia, kontynuatora prac Karola Wojtyły w Katedrze Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wśród jego zainteresowań badawczych były takie zagadnienia jak m.in. argumentacja w etyce, etyka a antropologia, struktura sumienia, etyka szczegółowa, myśl filozoficzna Karola Wojtyły.

Zdaniem obecnego rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, ks. prof. Szostek należał do najwybitniejszych polskich etyków ostatnich dziesięcioleci. "Był uczonym, który pytania o wolność, sumienie i odpowiedzialność odnosił nie tylko do teorii moralności, lecz także do konkretnych sporów społecznych, życia Kościoła i odpowiedzialności instytucji" - zaznaczył rektor, cytowany w komunikacie uczelni.

"Głos wyrazisty, samodzielny i potrzebny"

Rektor przypomniał, że ks. prof. Szostek zabierał głos także w sprawach wykraczających poza filozofię akademicką. Wypowiadał się na temat bioetyki, kary śmierci, odpowiedzialności społecznej, kondycji Kościoła, wolności uniwersytetu oraz granic posłuszeństwa wobec instytucji. Nie unikał sporów, również wtedy, gdy jego stanowisko spotykało się z krytyką.

"Jego zdolność do dialogu nie oznaczała rezygnacji z własnych przekonań. Przeciwnie - wynikała z przekonania, że drugiego człowieka należy traktować poważnie, a więc odpowiadać na jego argumenty, nie zaś przypisywać mu intencje lub zamykać rozmowę. W życiu publicznym i akademickim był to głos wyrazisty, samodzielny i potrzebny" - ocenił rektor.

Profesorem został w 1997 roku

Ks. prof. Szostek urodził się 9 listopada 1945 r. w Grudziądzu. Ukończył studia filozoficzne na KUL. Należał do Zgromadzenia Księży Marianów. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1970 r., a wieczyste w 1973 r. Święcenia kapłańskie przyjął rok później w Górze Kalwarii.

Pracę w KUL rozpoczął w 1970 r. jako stażysta w Katedrze Etyki, a następnie przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego. Poza KUL wykładał także w Rzymie i Liechtensteinie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1997 r.

W latach 1992-1998 był prorektorem KUL ds. kontaktów z zagranicą. Od 1993 r. przez dziesięć lat kierował Katedrą Etyki Szczegółowej KUL. W 1998 r. został wybrany rektorem KUL i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje do 2004 r. Od 2002 r. do przejścia na emeryturę w 2018 r. kierował Katedrą Etyki KUL.

Autor około 200 prac

Ks. prof. Szostek opublikował ok. 200 prac, w tym książki: "Der Stein um den Menshen" (wraz z Karolem Wojtyłą i Tadeuszem Styczniem), "Normy i wyjątki", "Miłości gdzie jesteś? Medytacje rekolekcyjne" (wspólnie z Tadeuszem Styczniem), "Natura - rozum - wolność", "Wokół godności prawdy i miłości".

Był członkiem Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Filozoficznego, zarządu Instytutu Jana Pawła II i wiceprezesem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 1992-1997 był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2021 r. został Honorowym Obywatelem Miasta Lublin.

OGLĄDAJ: Ks. prof. Andrzej Szostek: wstydziliśmy się ksenofobii i egoizmu, teraz robi się cnotę z wrogości w stosunku do innych
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Źródło: PAP
Autorka/Autor: pop
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Tagi:
NaukaetykaKościół katolicki
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