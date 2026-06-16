Jeden pociąg przejechał, drugiego nie zauważyła. Nie żyje kobieta
Kobieta przechodziła przez przejazd kolejowy przy ul. Pszczelej w Lublinie we wtorek około południa. Przejazd jest wyposażony w rogatki i sygnalizację świetlną.
- Jak wstępnie ustalili policjanci, w rejonie przejazdu kolejowego mijały się ze sobą dwa pociągi. Kiedy jeden z nich przejechał, 80-letnia mieszkanka gminy Konopnica, nie czekając na podniesienie się rogatek, po prostu je ominęła i weszła na torowisko - mówi Anna Kamola z KWP w Lublinie.
Kobieta została potrącona przez pociąg PKP Intercity relacji Rzeszów Główny - Szczecin Główny. Jak podaje policja, seniorka zginęła na miejscu.
Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.
Źródło: tvn24.pl