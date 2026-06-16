Lublin Jeden pociąg przejechał, drugiego nie zauważyła. Nie żyje kobieta Anna Winiarska |

Kobieta zginęła na miejscu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Kobieta przechodziła przez przejazd kolejowy przy ul. Pszczelej w Lublinie we wtorek około południa. Przejazd jest wyposażony w rogatki i sygnalizację świetlną.

- Jak wstępnie ustalili policjanci, w rejonie przejazdu kolejowego mijały się ze sobą dwa pociągi. Kiedy jeden z nich przejechał, 80-letnia mieszkanka gminy Konopnica, nie czekając na podniesienie się rogatek, po prostu je ominęła i weszła na torowisko - mówi Anna Kamola z KWP w Lublinie.

Kobieta została potrącona przez pociąg PKP Intercity relacji Rzeszów Główny - Szczecin Główny. Jak podaje policja, seniorka zginęła na miejscu.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.