Chciała zmienić pas, wylądowała na boku. Nagranie
Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło wczoraj na Alei Racławickich w Lublinie. Jak ustalili policjanci, 19-letnia kierująca Toyotą podczas zmiany pasa ruchu nie upewniła się, czy może wykonać manewr bezpiecznie, w wyniku czego uderzyła w jadącego obok Peugeota. Ten z kolei zderzył się z poprzedzającym go Fordem. Po kolizji Toyota przewróciła się na lewy bok. Jak przekazała policja, nikt nie odniósł obrażeń.
Dostała mandat i punkty karne
Policja ustaliła, że przyczyną zdarzenia było niezachowanie należytej ostrożności przy zmianie pasa ruchu. - 19-latka została ukarana mandatem w wysokości ponad tysiąca złotych oraz 10 punktami karnymi - poinformował podinsp. Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.
Źródło: tvn24.pl