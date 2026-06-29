Lublin Chciała zmienić pas, wylądowała na boku. Nagranie Oprac. Martyna Sokołowska |

Chciała zmienić pas ruchu, wylądowała na boku Źródło wideo: KMP Lublin Źródło zdj. gł.: KMP Lublin

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło wczoraj na Alei Racławickich w Lublinie. Jak ustalili policjanci, 19-letnia kierująca Toyotą podczas zmiany pasa ruchu nie upewniła się, czy może wykonać manewr bezpiecznie, w wyniku czego uderzyła w jadącego obok Peugeota. Ten z kolei zderzył się z poprzedzającym go Fordem. Po kolizji Toyota przewróciła się na lewy bok. Jak przekazała policja, nikt nie odniósł obrażeń.

Toyota przewróciła się na lewy bok Źródło zdjęcia: KMP Lublin

Dostała mandat i punkty karne

Policja ustaliła, że przyczyną zdarzenia było niezachowanie należytej ostrożności przy zmianie pasa ruchu. - 19-latka została ukarana mandatem w wysokości ponad tysiąca złotych oraz 10 punktami karnymi - poinformował podinsp. Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo