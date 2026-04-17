Lublin Włamał się do plebanii i wypił mszalne wino. Nakrył go ksiądz

Lublin

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do nietypowego zdarzenia doszło wczoraj wcześnie rano w lubelskiej dzielnicy Czuby. Jak ustaliła policja, 41-letni mężczyzna wyważył drzwi do plebanii, po czym wszedł do środka budynku.

"Jego zachowanie po wejściu do wnętrza było co najmniej nietypowe. Mężczyzna zabrał butelkę wina, którą od razu skonsumował na ławce. Całą sytuację przerwał ksiądz, który nakrył intruza przed plebanią" - przekazał podinspektor Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.

Jak przekazał policjant, 41-latek był agresywny, szarpał i zażądał od duchownego pieniędzy. "Na miejsce zostali skierowani patrolowcy z VII Komisariatu Policji w Lublinie, którzy szybko zatrzymali mężczyznę. Został on osadzony w policyjnej celi" - zrelacjonował podinspektor Kamil Gołębiowski.

W piątek mężczyźnie zostanie przedstawiony zarzuty kradzieży z włamaniem oraz usiłowania rozboju. O jego dalszym losie zdecydują śledczy.

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia, za usiłowanie rozboju może grozić do 12 lat więzienia.