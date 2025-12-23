13-latek zaatakowany w parku. Podejrzani mają 16 lat

Lublin Źródło: Google Earth

Do napaści doszło w sobotę w Ogrodzie Saskim w Lublinie. Jak podaje policja, pokrzywdzony stał z kolegą przy wejściu do parku, kiedy podeszli do nich dwaj nieznajomi.

"Jeden z nich miał kominiarkę założoną na twarz. Sprawcy byli agresywni. Zaczęli grozić 13-latkowi. Jeden z nich przeszukał pokrzywdzonemu saszetkę, z której ukradł pieniądze. Łupem sprawców padło kilkadziesiąt złotych" – podaje policja.

We wtorek policja poinformowało o zatrzymaniu podejrzanych o rozbój. "Jak się okazało za napadem na 13-latka stali dwaj inni nieletni w wieku 16 lat. Obaj zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty rozboju. O ich dalszym losie zdecyduje sąd dla nieletnich" – czytamy w komunikacie.

