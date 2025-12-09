Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Syreny zawyły przez ludzki błąd. Wojewoda prosi starostę o dodatkowe wyjaśnienia

06 0954 AVI LUBLIN_01-01_00-00-060952-0007
Rzecznik wojewody o włączeniu syren w Lubartowie (6.12.2025)
Źródło: TVN24
Dlaczego został popełniony błąd, co było jego powodem, jakie były motywacje? Takie m.in. pytania ma wojewoda lubelski do starosty lubartowskiego w związku z uruchomieniem w sobotę syren alarmowych. Władze starostwa wyjaśniają, że doszło do błędu ludzkiego. Wojewoda czeka jednak na bardziej wyczerpujące informacje. 

Chodzi o uruchomienie syren alarmowych w sobotę nad ranem w Lubartowie i w ośmiu innych gminach powiatu. Alarm niedługo potem odwołano, bo nie potwierdzono zagrożenia. Miało to związek z poranną operacją polskich sił powietrznych. Rosja przeprowadzała wtedy atak rakietowy na Ukrainę.

Wojewoda lubelski zwołał w poniedziałek wideokonferencję ze wszystkimi starostami i z pracownikami wydziałów zarządzania kryzysowego, aby omówić sytuację w powiecie lubartowskim. – Mówimy o nieuzasadnionym uruchomieniu syren alarmowych – powiedział Krzysztof Komorski na briefingu po spotkaniu.

Oczekuje dodatkowych wyjaśnień

Podkreślił, że uzyskane w tej sprawie dotychczasowe informacje z Wydziału Zarządzania Kryzysowego w starostwie w Lubartowie nie są dla niego satysfakcjonujące, dlatego oczekuje od starosty dodatkowych szczegółowych wyjaśnień.

– Dostałem informację i przyjmuję, że był to ludzki błąd. Natomiast nie mam dostatecznej wiedzy na temat tego, dlaczego ten błąd został popełniony, co było jego powodem, jakie były motywacje – powiedział Komorski.

Wojewoda wezwał starostę lubartowskiego do swego urzędu i powiedział, że do wtorku czeka na pełne informacje, dlaczego decyzja o uruchomieniu alarmu została podjęta. Jak tłumaczył, procedura przewiduje, że alarm taki jest uruchamiany, gdy pracownik nasłuchu dostanie z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) informację w formie określonego kodu słownego, a w tym przypadku takiego komunikatu nie było.

Nikt nie jest w stanie podać źródła komunikatu

Komorski podkreślił, że nie otrzymał wystarczających wyjaśnień, dlaczego decyzja o uruchomieniu syren alarmowych została podjęta "na podstawie komunikatu, którego źródła nikt nie jest w stanie podać".

– Potrzebuję poznać to źródło, dlatego że nawet jeżeli takie źródło było, to chcę wiedzieć, kto nim był, chcę wiedzieć, z jakiego powodu ta informacja została przekazana – dodał.

Starosta lubartowski Jan Sławecki, który był w urzędzie, mimo próśb dziennikarzy nie chciał rozmawiać z mediami.

Od początku informowali, że doszło do błędu

Informację o tym, że uruchomienie alarmu było wynikiem ludzkiego błędu, Starostwo Powiatowe w Lubartowie podało już w sobotę w komunikacie na stronie internetowej.

„Uruchomienie procedury SPO-13 – dot. alarmowania i ostrzegania o zagrożeniu z powietrza na terenie powiatu lubartowskiego nie wynikało z potwierdzonych w WCZK w Lublinie informacji systemowych, ale z niezweryfikowanych informacji odebranych drogą nasłuchu streamingowego. Powyższy błąd spowodowany był czynnikiem ludzkim” – napisano.

Syreny alarmowe ostrzegające o natychmiastowym zagrożeniu z powietrza uruchomione zostały w dziewięciu gminach powiatu lubartowskiego: Lubartów, Ostrów Lubelski, Uścimów, Firlej, Michów, Kamionka, Abramów, Jeziorzany i Niedźwiada.

Jak podało starostwo, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Lubartowie w sobotę o godzinie 5.30 "odebrało drogą streamingową komunikat o natychmiastowym zagrożeniu uderzeniami z powietrza dla powiatu lubartowskiego". Wtedy podjęta została decyzja "o uruchomieniu procedury SPO-13" i poinformowano pracowników służb kryzysowych z dziewięciu gmin w powiecie o konieczności uruchomienia syren alarmowych.

"Po przybyciu na miejsce prowadzenia nasłuchu w radiowej sieci ostrzegania, tj. do Starostwa Powiatowego w Lubartowie, pracownicy PCZK Lubartów skontaktowali się telefonicznie z dyżurnym WCZK w Lublinie w celu zweryfikowania komunikatu o natychmiastowym zagrożeniu z powietrza dla powiatu lubartowskiego. Dyżurny WCZK w Lublinie nie potwierdził informacji o natychmiastowym zagrożeniu z powietrza" – napisano w komunikacie.

Po tym zweryfikowaniu informacji pracownicy powiatowego centrum kryzysowego polecili odwołanie alarmu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Na północy Mazowsza zawyły syreny alarmowe

Na północy Mazowsza zawyły syreny alarmowe

WARSZAWA
Syreny zawyły w Lubartowie. Wojewoda zwołał spotkanie ze starostami

Syreny zawyły w Lubartowie. Wojewoda zwołał spotkanie ze starostami

Po to, żeby wyciągnąć konstruktywne wnioski

Burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik informował w sobotę, że telefon od PCZK i polecenie uruchomienia syren alarmowych były o godz. 5.40, a następnie po godz. 6.20 – o odwołaniu alarmu.

Komorski podkreślił, że sprawa nieuzasadnionego uruchomienia syren alarmowych musi być dokładnie wyjaśniona.

– Nawet jeżeli został przez kogoś popełniony błąd, powinien on służyć wyciągnięciu konstruktywnych wniosków. Jeżeli trzeba będzie, zrobimy z tego studium przypadku i zorganizuję szkolenie dla wszystkich samorządowców – zapowiedział wojewoda.

Poderwano myśliwce

Sprawa uruchomienia alarmu w sobotę miała związek z poranną operacją sił powietrznych. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało po godz. 4.00, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy "poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości". Po godz. 8.00 operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone i nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

Siły rosyjskie przypuściły w nocy z piątku na sobotę zmasowany atak rakietowo-dronowy na większość obwodów Ukrainy. W obwodzie kijowskim co najmniej trzy osoby zostały ranne – przekazała ukraińska administracja wojskowa. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
LubartówNumer alarmowy 112RosjaUkraina
Czytaj także:
Jacek Sasin
Co dalej z wetem do ustawy łańcuchowej? Sasin o "psich umysłach"
Jechała 111 kilometrów na godzinę we mgle i deszczu na pięćdziesiątce
Pędziła 111 km/h w terenie zabudowanym. "Popchnął mnie diabeł"
Opole
Potapowa 4
Przeszkadzała jej ukraińska flaga. Opuszcza Rosję
Rafał Kazimierczak
Raper Ghetts
Raper przyznał się do spowodowania śmiertelnego wypadku. "Krok w kierunku sprawiedliwości"
Świat
Zanieczyszczenie powietrza
2025 bliski pobicia niechlubnego rekordu
METEO
Szpital Powiatowy w Sochaczewie
Szpital powiatowy wstrzymał planowe przyjęcia. Czeka na pieniądze
WARSZAWA
Prezes NRL Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
"Politycy nie mogą już udawać, że nie wiedzą". Lekarze o szczytach zdrowotnych
Zdrowie
Donald Trump
"Arbitralna i kapryśna" decyzja Trumpa. Wyrok sądu
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty podzielił się informacją o stanie zdrowia
Polska Fundacja Narodowa
Było "na bogato". "Służbową kartą opłacał nawet napiwki"
Interwencja służb na ulicy Targowej
Wszedł do opuszczonego sklepu. Znalazł się w potrzasku
WARSZAWA
51 min
pc
Szponcić, OKPA, 6 7. Co to znaczy?
Słowo daję
an-22
Katastrofa wojskowego samolotu na północny-wschód od Moskwy
Świat
imageTitle
Reprezentant Anglii aresztowany. Złamał fanowi nos
Najnowsze
imageTitle
Znany zawodnik groził Jędrzejczyk. Polska mistrzyni reaguje
EUROSPORT
Takim autem poruszał się zatrzymany
Chciał ukraść drewno z lasu. Wpadł w błoto i w ręce policji
Lubuskie
GLAPINSKI PAP
Chcą ograniczyć władzę Glapińskiego. Jest apel RPP
BIZNES
Złodzieje wykradli osiem dzieł Matisse'a z biblioteki w Brazylii
Obezwładnili ochroniarza i zwiedzających. Dzieła Matisse'a wynieśli głównymi drzwiami
Świat
Aktywistki "Aterstall Vatmarker", Sztokholm, 2023
"Nie chcieli wyrządzić większych szkód" obrazowi Moneta. Uniewinnieni 
Świat
Kazik Staszewski
Nocne wpisy Kazika o stanie zdrowia: doszło do nieporozumienia
Kultura i styl
Czarnobyl, uszkodzenia po ataku (13.02.2025)
Osłona reaktora w Czarnobylu "straciła swoją funkcję". Ekspert wyjaśnia, co to oznacza
Świat
Wołodymyr Zełenski
Kto do kogo? Sasin: Zełenskiemu korona z głowy nie spadnie
Statuetka Grand Press
Redakcja Konkret24 nominowana do nagrody Grand Press Veritas 2025
Kultura i styl
imageTitle
Trzech Polaków w widowiskowej imprezie. Nikt nie wygrał jej dwa razy z rzędu
EUROSPORT
Google
Bruksela wszczyna postępowanie. Google grozi olbrzymia kara
BIZNES
Ciało kobiety wyłowiono w rzeki koło miejscowości Dąbrówka w powiecie jasielskim
Z drona dostrzegli dryfujące w rzece ciało
Rzeszów
Potem wyprzedził pojazd i uderzył w niego
Były marszałek skazany po kolizji na S3. Sędzia: zdarza mu się jeździć jak pirat
Lubuskie
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Szukał łatwego zarobku, trafił do aresztu. 18-latek odpowie za oszustwo
WARSZAWA
Uciekający motocyklista
Pościg za motocyklistą. Wjechał do lasu, wywrócił się, uciekał pieszo
Lubuskie
shutterstock_2478230273
W tych branżach firmy szykują rekrutacje. Nowy raport
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica