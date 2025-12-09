Rzecznik wojewody o włączeniu syren w Lubartowie (6.12.2025) Źródło: TVN24

Chodzi o uruchomienie syren alarmowych w sobotę nad ranem w Lubartowie i w ośmiu innych gminach powiatu. Alarm niedługo potem odwołano, bo nie potwierdzono zagrożenia. Miało to związek z poranną operacją polskich sił powietrznych. Rosja przeprowadzała wtedy atak rakietowy na Ukrainę.

Wojewoda lubelski zwołał w poniedziałek wideokonferencję ze wszystkimi starostami i z pracownikami wydziałów zarządzania kryzysowego, aby omówić sytuację w powiecie lubartowskim. – Mówimy o nieuzasadnionym uruchomieniu syren alarmowych – powiedział Krzysztof Komorski na briefingu po spotkaniu.

Oczekuje dodatkowych wyjaśnień

Podkreślił, że uzyskane w tej sprawie dotychczasowe informacje z Wydziału Zarządzania Kryzysowego w starostwie w Lubartowie nie są dla niego satysfakcjonujące, dlatego oczekuje od starosty dodatkowych szczegółowych wyjaśnień.

– Dostałem informację i przyjmuję, że był to ludzki błąd. Natomiast nie mam dostatecznej wiedzy na temat tego, dlaczego ten błąd został popełniony, co było jego powodem, jakie były motywacje – powiedział Komorski.

Wojewoda wezwał starostę lubartowskiego do swego urzędu i powiedział, że do wtorku czeka na pełne informacje, dlaczego decyzja o uruchomieniu alarmu została podjęta. Jak tłumaczył, procedura przewiduje, że alarm taki jest uruchamiany, gdy pracownik nasłuchu dostanie z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) informację w formie określonego kodu słownego, a w tym przypadku takiego komunikatu nie było.

Nikt nie jest w stanie podać źródła komunikatu

Komorski podkreślił, że nie otrzymał wystarczających wyjaśnień, dlaczego decyzja o uruchomieniu syren alarmowych została podjęta "na podstawie komunikatu, którego źródła nikt nie jest w stanie podać".

– Potrzebuję poznać to źródło, dlatego że nawet jeżeli takie źródło było, to chcę wiedzieć, kto nim był, chcę wiedzieć, z jakiego powodu ta informacja została przekazana – dodał.

Starosta lubartowski Jan Sławecki, który był w urzędzie, mimo próśb dziennikarzy nie chciał rozmawiać z mediami.

Od początku informowali, że doszło do błędu

Informację o tym, że uruchomienie alarmu było wynikiem ludzkiego błędu, Starostwo Powiatowe w Lubartowie podało już w sobotę w komunikacie na stronie internetowej.

„Uruchomienie procedury SPO-13 – dot. alarmowania i ostrzegania o zagrożeniu z powietrza na terenie powiatu lubartowskiego nie wynikało z potwierdzonych w WCZK w Lublinie informacji systemowych, ale z niezweryfikowanych informacji odebranych drogą nasłuchu streamingowego. Powyższy błąd spowodowany był czynnikiem ludzkim” – napisano.

Syreny alarmowe ostrzegające o natychmiastowym zagrożeniu z powietrza uruchomione zostały w dziewięciu gminach powiatu lubartowskiego: Lubartów, Ostrów Lubelski, Uścimów, Firlej, Michów, Kamionka, Abramów, Jeziorzany i Niedźwiada.

Jak podało starostwo, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) w Lubartowie w sobotę o godzinie 5.30 "odebrało drogą streamingową komunikat o natychmiastowym zagrożeniu uderzeniami z powietrza dla powiatu lubartowskiego". Wtedy podjęta została decyzja "o uruchomieniu procedury SPO-13" i poinformowano pracowników służb kryzysowych z dziewięciu gmin w powiecie o konieczności uruchomienia syren alarmowych.

"Po przybyciu na miejsce prowadzenia nasłuchu w radiowej sieci ostrzegania, tj. do Starostwa Powiatowego w Lubartowie, pracownicy PCZK Lubartów skontaktowali się telefonicznie z dyżurnym WCZK w Lublinie w celu zweryfikowania komunikatu o natychmiastowym zagrożeniu z powietrza dla powiatu lubartowskiego. Dyżurny WCZK w Lublinie nie potwierdził informacji o natychmiastowym zagrożeniu z powietrza" – napisano w komunikacie.

Po tym zweryfikowaniu informacji pracownicy powiatowego centrum kryzysowego polecili odwołanie alarmu.

Po to, żeby wyciągnąć konstruktywne wnioski

Burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik informował w sobotę, że telefon od PCZK i polecenie uruchomienia syren alarmowych były o godz. 5.40, a następnie po godz. 6.20 – o odwołaniu alarmu.

Komorski podkreślił, że sprawa nieuzasadnionego uruchomienia syren alarmowych musi być dokładnie wyjaśniona.

– Nawet jeżeli został przez kogoś popełniony błąd, powinien on służyć wyciągnięciu konstruktywnych wniosków. Jeżeli trzeba będzie, zrobimy z tego studium przypadku i zorganizuję szkolenie dla wszystkich samorządowców – zapowiedział wojewoda.

Poderwano myśliwce

Sprawa uruchomienia alarmu w sobotę miała związek z poranną operacją sił powietrznych. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało po godz. 4.00, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy "poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości". Po godz. 8.00 operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone i nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

Siły rosyjskie przypuściły w nocy z piątku na sobotę zmasowany atak rakietowo-dronowy na większość obwodów Ukrainy. W obwodzie kijowskim co najmniej trzy osoby zostały ranne – przekazała ukraińska administracja wojskowa.

Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.… pic.twitter.com/i0M6y8oKKB — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 6, 2025

