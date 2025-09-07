Zgłosiła zaginięcie partnera. Zatrzymano go chwilę później, podczas kradzieży

Lubartów Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w czwartek, 4 września, w Lubartowie. Do komendy zgłosiła się 22-letnia kobieta, która zgłosiła zaginięcie swojego partnera.

- Policjanci niezwłocznie podjęli czynności poszukiwawcze. Jeszcze tego samego dnia interweniowali także w jednym z marketów na terenie Lubartowa, gdzie doszło do kradzieży artykułów spożywczych i alkoholu. Sprawca kradzieży został ujęty przez pracownika ochrony kiedy przekroczył linię kas, nie płacąc za towar - przekazała podkomisarz Jagoda Maj z Komendy Powiatowej Policji Lubartów.

Sprawdzili dane. Okazało się, że to zaginiony

Na miejsce pojechali policjanci. Sprawdzając personalia sprawcy kradzieży, okazało się, że to 35-latek, którego szukali po zgłoszeniu jego zaginięcia przez partnerkę.

Skradzione rzeczy w stanie nienaruszonym zostały zwrócone do dalszej sprzedaży. Mężczyzna odpowie teraz za kradzież sklepową.

