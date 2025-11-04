Logo strona główna
Lublin

Z domu wydobywał się dym, dzielnicowa ruszyła do akcji. Uratowała zwierzęta

Do pożaru doszło w miejscowości Kaznów-Kolonia
Dzielnicowa wyniosła zwierzęta z pożaru
Źródło: KPP w Lubartowie 
Sierżant Emilia Podolak z posterunku policji w Ostrowie Lubelskim jako pierwsza dotarła na miejsce pożaru domu w Kaznowie-Kolonii. Gdy upewniła się, że w środku nie ma ludzi, zauważyła klatki ze zwierzętami. Wyniosła je z budynku objętego ogniem, ratując życie królikom, śwince morskiej, kanarkom i chomikowi.

Do pożaru domu mieszkalnego doszło 1 listopada przed południem w miejscowości Kaznów-Kolonia (Lubelskie). Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie otrzymał zgłoszenie o dymie wydobywającym się z budynku. Na miejsce skierowano służby ratunkowe.

Do pożaru doszło w miejscowości Kaznów-Kolonia
Źródło: KPP Lubartów

Mieszkańców nie było, zostały zwierzęta

Jako pierwsza dotarła tam dzielnicowa z Ostrowa Lubelskiego - sierżant Emilia Podolak. Widząc dym, weszła do środka przez wybite okno, by sprawdzić, czy w budynku ktoś jest. Na szczęście nie znalazła tam mieszkańców, jednak w jednym z pomieszczeń zauważyła klatki ze zwierzętami, a wewnątrz: dwa króliki, świnkę morską, dwa kanarki i chomika.

Dzielnicowa wyniosła z płonącego domu klatki ze zwierzętami
Źródło: KPP Lubartów

Policjantka natychmiast wyniosła klatki na zewnątrz, prawdopodobnie ratując życie zwierzętom, które mogłyby udusić się dymem. Chwilę później na miejsce dotarli strażacy i opanowali ogień. Wstępne ustalenia wskazują, że pożar najprawdopodobniej spowodowało zwarcie instalacji elektrycznej.

- Reakcja sierżant Podolak pokazuje, że policjant służy i pomaga zawsze - niezależnie od tego, kto potrzebuje wsparcia - podkreślają przełożeni funkcjonariuszki.

Prywatnie sierżant Emilia Podolak jest miłośniczką zwierząt, pasjonuje się jeździectwem i opiekuje własnymi końmi
Źródło: KPP Lubartów

Prywatnie Podolak jest miłośniczką zwierząt. Od lat zajmuje się końmi i pasjonuje jeździectwem. - Kontakt ze zwierzętami uczy empatii, odpowiedzialności i wrażliwości - podkreśla policjantka.

Wracała z urlopu, na drodze zauważyła dwa psy
Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Lubartów

pożarLubelskieStraż pożarnaPolicjazwierzęta
