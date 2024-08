Nie chciał zabić

Ojciec zapowiedział odwołanie od wyroku

- Za śmierć człowieka dostaje się rok i sześć miesięcy. Nie jest to wyrok, który w pełni nas satysfakcjonuje. Na pewno będziemy się odwoływać - powiedział po wyjściu z sali rozpraw pan Artur, ojciec zmarłego. Sprawa śmierci jego syna przed kolejnymi sądami toczy się już pięć lat. - W Polsce sądy są tak powolne, że szkoda gadać. A my w dalszym ciągu cierpimy, brak nam syna – przyznał.

Upadł, uderzył głową o bruk i zmarł

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Lublinie, następnie do Sądu Najwyższego, który w czerwcu 2022 r. uchylił wyrok SO i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Kolejny proces ruszył w październiku ubiegłego roku.