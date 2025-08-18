Janowiec. Przyjechał pijany na stację paliw. Chciał "na już" butelkę wódki Źródło: KPP Puławy

Była niedziela (17 sierpnia) po południu, gdy kierowca osobowego suzuki zaparkował w Janowcu przed stacją paliw. Wcześniej najechał na krawężnik

Jak relacjonuje policja, gdy zobaczył pracownika stacji powiedział, że "na już" potrzebuje butelkę wódki. Ten, podejrzewając, że mężczyzna znajduje się pod wpływem alkoholu, wyjął ze stacyjki auta kluczyki i udaremnił mu dalszą jazdę. Następnie powiadomił policję.

Zatrzymała go policja Źródło: KPP Puławy

Ponad dwa promile alkoholu w organizmie

Okazało się, że 65-latek miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Policjanci znaleźli w jego aucie opróżnione butelki po wódce.

"Mężczyzna stracił prawo jazdy i został osadzony w policyjnym areszcie. Po tym, jak wytrzeźwieje usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany" - informuje w komunikacie aspirant sztabowy Michał Bielecki z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Miał w aucie opróżnione butelki po wódce Źródło: KPP Puławy

Dodaje, że 65-latek odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

"Czyn, którego się dopuścił, zagrożony jest karą do trzech lat pozbawienia wolności, sądowym zakazem kierowania pojazdami, wysoką karą pieniężną i konfiskatą pojazdu" - zaznacza Bielecki.

Zaparkował przed stacją paliw Źródło: KPP Puławy