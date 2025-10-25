Logo strona główna
Lublin

Wypadek przed przejściem granicznym, nie żyje kierowca

Tragiczny wypadek w rejonie przejścia granicznego w Hrebennem
Do zdarzenia doszło w powiecie tomaszowskim
Źródło: Google Earth
W rejonie przejścia granicznego Hrebenne - Lubycza Królewska, na drodze krajowej numer 17, w sobotę rano doszło do wypadku z udziałem dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. Zginął jeden z kierowców.

Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę rano w miejscowości Zatyle (woj. lubelskie) na krajowej "17". O godz. 5.35 w rejonie kolejki do przejścia granicznego Hrebenne - Lubycza Królewska kierujący samochodem ciężarowym marki Volvo, 60-letni obywatel Ukrainy, uderzył w tył stojącego w kolejce do przejścia granicznego samochodu ciężarowego marki Renault. Następnie zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z osobowym autem marki BMW.

Wypadek przy przejściu granicznym Hrebenne - Lubycza Królewska
Wypadek przy przejściu granicznym Hrebenne - Lubycza Królewska
Źródło: Lubelska policja

"Pomimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się kierowcy ciężarówki, obywatela Ukrainy, sprawcy zdarzenia" - przekazała w komunikacie lubelska policja.

Wypadek z udziałem samochodu z transportem krwi w Łodzi
Miał włączone sygnały świetlne, wjechał na czerwonym. Doszło do zderzenia
Łódź
Wypadek na Trasie Kaszubskiej. Jedna osoba nie żyje, trzy ranne
Wypadek na Trasie Kaszubskiej. Jedna osoba nie żyje
Trójmiasto
Zderzenie motocykli i roweru w Siemieniu
Dwoje motocyklistów i rowerzysta w szpitalu. Nagranie ku przestrodze

Kierujący samochodem osobowym 35-latek został przewieziony do szpitala.

Droga w miejscu wypadku była przez kilka godzin nieprzejezdna. Dokładne okoliczności tragedii ustalają policjanci z Tomaszowa Lubelskiego.

Autorka/Autor: ng/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Lubelska

Wypadki, Drogi w Polsce, Lubelskie
