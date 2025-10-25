Wypadek przed przejściem granicznym, nie żyje kierowca

Do zdarzenia doszło w powiecie tomaszowskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę rano w miejscowości Zatyle (woj. lubelskie) na krajowej "17". O godz. 5.35 w rejonie kolejki do przejścia granicznego Hrebenne - Lubycza Królewska kierujący samochodem ciężarowym marki Volvo, 60-letni obywatel Ukrainy, uderzył w tył stojącego w kolejce do przejścia granicznego samochodu ciężarowego marki Renault. Następnie zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z osobowym autem marki BMW.

Wypadek przy przejściu granicznym Hrebenne - Lubycza Królewska Źródło: Lubelska policja

"Pomimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się kierowcy ciężarówki, obywatela Ukrainy, sprawcy zdarzenia" - przekazała w komunikacie lubelska policja.

Kierujący samochodem osobowym 35-latek został przewieziony do szpitala.

Droga w miejscu wypadku była przez kilka godzin nieprzejezdna. Dokładne okoliczności tragedii ustalają policjanci z Tomaszowa Lubelskiego.