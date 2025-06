Graficiarze wpadli na gorącym uczynku, mieli narkotyki

Grafficiarzom grozi do pięciu lat więzienia Źródło: KMP Biała Podlaska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kilka dni temu bialscy policjanci dostali zgłoszenie, że kilku mężczyzn maluje filary jednego z mostów na rzece Krzna na drodze krajowej numer 2. "Funkcjonariusze po dojeździe na miejsce przy moście zauważyli pojazd marki bmw, którego kierowcą był 32-letni obywatel Białorusi. W pojeździe przebywał również 20-latek. Przy mężczyznach policjanci znaleźli amfetaminę. Kierowca okazał się być pod wpływem środków odurzających" - przekazała młodszy aspirant Katarzyna Gągolińska z KMP Biała Podlaska.

Wandalom grozi do 5 lat więzienia Źródło: KMP Biała Podlaska

Natomiast przy jednym z filarów tego mostu policjanci zauważyli 25-latka, który farbami w sprayu malował na ścianie "graffiti". Jak podała młodszy aspirant Katarzyna Gągolińska, straty jakie wyrządził graficiarz zostały wycenione na 2400 złotych. We wskazanym miejscu przebywał również 30-latek i 27-latek, przy którym mundurowi znaleźli marihuanę.

Mężczyźni zostali zatrzymani, usłyszeli już zarzuty uszkodzenia mienia za co grozi im do pięciu lat więzienia. Za posiadanie narkotyków grozi do trzech lat więzienia. Tyle samo za kierowanie pod ich wpływem.

Wandale zostali zatrzymani na gorącym uczynku Źródło: KMP Biała Podlaska