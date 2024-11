czytaj dalej

- Kwestionowanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych to akt, który podważa także legalność istnienia obecnego Sejmu. Jeżeli pan Szymon Hołownia to podważa, to nie jest marszałkiem Sejmu - oświadczył Jarosław Kaczyński. Prezes PiS wysunął taką tezę w nawiązaniu do pytań o decyzję Państwowej Komisji Wyborczej, która odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS za ubiegły rok. PiS - jak mówił Kaczyński - zamierza odwołać się od decyzji PKW do wymienionej Izby, której legalność była jednak kwestionowana przez polskie i unijne sądy oraz środowisko prawnicze.