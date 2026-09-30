Groził partnerce bronią, padł strzał
Dyżurny policji w Opolu Lubelskim został powiadomiony o awanturującym się mieszkańcu gminy Karczmiska na Lubelszczyźnie. Z relacji zgłaszającego wynikało, że mężczyzna w wynajmowanym domu grozi swojej partnerce pozbawieniem życia.
Bronią groził partnerce i jej synowi
"Policjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że mężczyzna wszczął awanturę, wszedł do domu partnerki gdzie przebywała ze swoim pełnoletnim synem i trzymając w ręku strzelbę myśliwską groził im pozbawieniem życia. W trakcie szarpaniny z synem konkubiny oddał strzał na szczęście nie raniąc nikogo" - przekazała podkomisarz Katarzyna Bigos z policji w Opolu Lubelskim.
Mężczyzna został zatrzymany.
Usłyszał zarzuty
Na podstawie zeznań pokrzywdzonej, świadków oraz zgromadzonego materiału dowodowego 52-latkowi przedstawiono zarzuty dotyczące znęcania się psychicznego i fizycznego nad konkubiną, nielegalnego posiadania dwóch sztuk broni palnej - dubeltówki i karabinka pneumatycznego - oraz amunicji. Mężczyzna usłyszał również zarzut kierowania gróźb karalnych wobec partnerki i jej syna przy użyciu broni, a także narażenia ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez oddanie strzału z nielegalnie posiadanej strzelby.
Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim przychylił się do wniosku policji i prokuratora stosując wobec 52-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące
Za popełnione czyny zgodnie z obowiązującymi przepisami 52-latkowi grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.