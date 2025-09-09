Baranów Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dziewięcioletni chłopiec wyjechał rowerem z jednej z posesji w gminie Baranów i długo nie wracał. Rodzina, po kilku godzinach poszukiwań, zawiadomiła policję.

Funkcjonariusze ustalili, że chłopiec jeździł rowerem po podwórku, gdzie jego ojciec wykonywał prace gospodarcze. W pewnym momencie powiedział, że wyjedzie na drogę żeby "sobie trochę pojeździć".

Chłopiec pomylił drogi (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Był zmęczony i przestraszony

"Gdy ojciec wyszedł na drogę sprawdzić, gdzie jest syn, okazało się, że nie ma go w pobliżu posesji. Rodzina rozpoczęła poszukiwania. O pomoc poproszono także sąsiadów i członków dalszej rodziny" - relacjonuje nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Chłopiec tymczasem dojechał aż do Kurowa, czyli ponad 25 kilometrów od domu. Właśnie w tej miejscowości odnaleźli go policjanci. Był zmęczony, przestraszony i zdezorientowany, ale cały i zdrowy.

Pomylił drogi i jechał przed siebie

"Powiedział, że szuka drogi do domu, do mamy. Okazało się, że jeżdżąc rowerem po swojej miejscowości pomylił drogi i zdenerwowany jechał przed siebie, cały czas oddalając się od miejsca zamieszkania, zamiast przybliżać" – zaznacza nadkom. Rejn-Kozak.

Chłopiec nie wymagał pomocy medycznej. Został przekazany rodzicom. Zgodnie z procedurami funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości opiekunów chłopca.

"Oboje byli trzeźwi i przerażeni zaistniałym zdarzeniem" – informuje policjantka i apeluje do rodziców i opiekunów o większą czujność, nawet jeśli chodzi o nieco starsze dzieci.